В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Роскосмос сообщил о двух утечках воздуха на МКС
Специалисты зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции, при этом угрозы для безопасности экипажа нет.
Утечка произошла при наддуве отсека переходной камеры модуля «Звезда», передает ТАСС. В госкорпорации подчеркнули, что бортовым системам и жизням космонавтов ничего не угрожает.
«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК. При проведении осмотра ПрК космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха», – сообщили в Роскосмосе.
Одно из мест разгерметизации оперативно покрыли слоем двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Вторая проблемная зона находится на конусной части камеры, сейчас там готовятся к проведению ремонтных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года российские космонавты успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на станции.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов исключил наличие угрозы для функционирования МКС из-за подобных проблем.
Заместитель руководителя госкорпорации Сергей Крикалев подтвердил факт совместной работы специалистов из России и США над устранением неполадок.