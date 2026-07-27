День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Путин назвал «джинном из бутылки» недальновидные решения Запада
Страны Запада за свою историю нередко принимали опрометчивые решения, последствия которых до сих пор откликаются последствиями в ряде стран, так как они не были согласованы ни с Уставом ООН, ни с международным правом, что больше походило на джинна, выпущенного из бутылки, заявил президент России Владимир Путин.
«Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.
Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.
«И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России. Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.