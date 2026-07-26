Беглов и Моисеев в День ВМФ возложили цветы к памятникам Петру I и Ушакову

Tекст: Дмитрий Зубарев

Празднование Дня ВМФ в Петербурге стартовало с церемонии у Медного всадника и памятника адмиралу Федору Ушакову, передает ТАСС. В мероприятиях приняли участие губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев. К ним присоединились представители командования, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и волонтеры.

«Мы чтим память Петра I – создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остается крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени», – подчеркнул Беглов в своем обращении.

После возложения цветов состоялось прохождение роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. В честь праздника над Главным штабом ВМФ подняли Георгиевский Военно-морской флаг, на Петропавловской крепости – гюйс, а Дворцовый мост украсили флагами расцвечивания.

Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя также поздравил моряков и ветеранов с праздником. Он отметил возросшую роль флота как гаранта национальной безопасности и надежного щита страны в условиях современного геополитического противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сквере петербургского Адмиралтейства открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота. Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал скорое возвращение в строй тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов».