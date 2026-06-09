Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок

Tекст: Валерия Вербинина

Согласно регулярному отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), по сравнению с 2025 годом Китай увеличил количество своих ядерных боеголовок на 20 (с 600 до 620), Индия – на 10 (с 180 до 190), а Россия, наоборот, немного сократила (с 5459 до 5420).

Однако едва ли не самые интересные данные оказались по Франции, у которой в прошлом году числилось 290 ядерных боеголовок, а в этом их оказалось уже целых 370. Если страна одним махом сумела расширить свой ядерный потенциал почти на четверть, каких еще сюрпризов от нее можно ожидать?

Тем более что еще в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что считает крайне важным увеличение ядерного арсенала страны, сославшись на сложную геополитическую обстановку. Он признал, что «поручил увеличить число ядерных боеголовок в нашем арсенале». При этом президент добавил, что не намерен раскрывать точные цифры количества ядерных боеголовок «в отличие от того, что делалось раньше».

Неужели буквально за несколько месяцев Франции удалось так нарастить свой арсенал ЯО – и точное число новых боеголовок стало известно независимым исследователям? Нет, все-таки это не совсем так.

Французское издание L’Opinion успокаивает: все дело в методике, из-за которой в подсчет попали старые данные. Если верить изданию, «80 дополнительных боеголовок считаются «изъятыми из военного арсенала» и ожидают демонтажа. Речь не идет о какой-то сенсации. Институт, как обычно, использует базовые оценки независимой неправительственной организации – Федерации американских ученых».

Как отметили представители последней, речь идет о «старых боеголовках TN75, вероятно, недавно снятых с подводной лодки Le Vigilant (которые будут заменены на TNO, ядерную боеголовку морского базирования) и которые «можно больше не рассматривать как часть актуального французского арсенала». Но тем не менее боеголовки зачислили в актуальный ядерный арсенал Франции.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков также напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

«Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции»,

– считает собеседник.

Аналитик допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков.

При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей (подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами). Иначе говоря, даже при увеличении боезарядов количество ракет для пуска не изменилось.

«У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – говорит Ермаков.

Но

дело не только в боезарядах, но и в мощностях для их производства.

Боеголовка TN75 была разработана между 1987 и 1996 годами, причем оружейный уран производился на заводе в Пьерлатте, плутоний – на заводе в Маркуле. В 1997 году Франция отказалась от производства оружейного урана и плутония, так как сочла, что имеет достаточный запас для обеспечения своих потребностей. Производство на заводе в Пьерлатте было остановлено в 1996 году, а сам завод демонтирован в 2008 году.

L’Opinion также отвечает на вопрос, что станет с этими неожиданно всплывшими в исследовании боеголовками: «Франция с конца 1990-х годов не производит делящиеся материалы для военного применения. Она производит боеголовки из фиксированного запаса плутония. Плутоний, который будет получен в результате переработки ядерных боеголовок TN75, пополнит этот резерв».

В целом, однако, перед нами один из признаков расширения ядерных арсеналов во всем мире. Так, Le Monde отметила, что в 2025 году на работы по содержанию и увеличению ядерных арсеналов девяти стран, обладающих таким оружием (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея), было потрачено около 119 млрд долларов.

По сравнению с 2024 годом эта цифра увеличилась на 19%. Как отмечает общественная организация «Международная кампания за запрещение ядерного оружия», «началась новая гонка ядерных вооружений». Причем, говоря о головокружительном росте расходов, эксперты также упоминают опасения из-за того, что «искусственный интеллект может увеличить риск принятия решений, которые включают применение ядерного оружия».

И Франция играет в этом расширении едва ли не ведущую роль – поскольку объявила о желании распространить французский ядерный зонтик на европейских союзников по НАТО. Для Франции в этом году так называемое ядерное сдерживание обойдется в 57,1 млрд евро, или 13% оборонного бюджета, говорит министр обороны страны Катрин Вотрен.

Для России же в любом случае даже манипуляции с французской ядерной бухгалтерией несут не самый позитивный сигнал. Для нашей страны «неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – резюмирует Ермаков.