Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.25 комментариев
Newsmax сообщил о планах Трампа и Зеленского встретиться в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют провести переговоры в Вашингтоне во вторник, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.
Украинская сторона подтвердила заинтересованность Зеленского в поездке, однако команда политика пока ожидает официального подтверждения графика от принимающей стороны, передает Newsmax.
Американская журналистка Лора Лумер сообщала, что украинский лидер также намерен посетить похороны сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) скоропостижно скончался от остановки сердца после визита в Киев.
Смерть этого политика оставила украинское руководство без важнейшего лоббиста в Вашингтоне.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ