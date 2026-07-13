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Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом
Bloomberg: Смерть сенатора Грэма оставила Киев без лоббиста в Вашингтоне
Скоропостижная кончина влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма разрушила важнейший мост между украинским руководством и Белым домом на фоне подготовки очередного пакета антироссийских санкций, отмечает Bloomberg.
Уход из жизни Линдси Грэма оставил американских союзников без одного из самых эффективных контактов с администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
За последние дни политик успел встретиться с Владимиром Зеленским, посетить завод по производству дронов на Украине и согласовать продвижение законопроекта о санкциях против России.
Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов* прокомментировал потерю в социальных сетях. «Украина потеряла настоящего друга, а Америка потеряла одного из своих лучших сыновей», – написал он. Сенатор совершил десять визитов в Киев с начала спецоперации на Украине в 2022 году.
Сам Дональд Трамп в недавнем интервью отмечал излишнюю воинственность покойного. Президент подчеркнул свое желание быстро завершить конфликт, тогда как Грэм выступал за его продолжение. Теперь европейские дипломаты и киевские власти вынуждены искать новых лоббистов с аналогичным влиянием в Сенате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался от остановки сердца.
Накануне смерти политик согласовал с Дональдом Трампом обновленный законопроект об антироссийских санкциях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал умершего необыкновенным другом еврейского государства.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ