Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом

Bloomberg: Смерть сенатора Грэма оставила Киев без лоббиста в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Уход из жизни Линдси Грэма оставил американских союзников без одного из самых эффективных контактов с администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

За последние дни политик успел встретиться с Владимиром Зеленским, посетить завод по производству дронов на Украине и согласовать продвижение законопроекта о санкциях против России.

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов* прокомментировал потерю в социальных сетях. «Украина потеряла настоящего друга, а Америка потеряла одного из своих лучших сыновей», – написал он. Сенатор совершил десять визитов в Киев с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью отмечал излишнюю воинственность покойного. Президент подчеркнул свое желание быстро завершить конфликт, тогда как Грэм выступал за его продолжение. Теперь европейские дипломаты и киевские власти вынуждены искать новых лоббистов с аналогичным влиянием в Сенате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался от остановки сердца.

Накануне смерти политик согласовал с Дональдом Трампом обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал умершего необыкновенным другом еврейского государства.