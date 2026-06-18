Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
В Турции сообщили о работе над возобновлением переговоров по Украине
Турция не оставляет попыток вернуть Россию и Украину за стол переговоров, однако текущая ситуация оценивается как крайне непростая, рассказал источник в турецком правительстве.
По его словам, процесс требует значительной политической воли от всех участников, передает РИА «Новости».
«Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников», – отметил собеседник агентства.
Турецкие власти по-прежнему уверены, что устойчивое урегулирование возможно исключительно дипломатическим путем. Для этого Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Кроме того, в ближайшее время ожидается продолжение встреч на высоком уровне между представителями России и Турции.
Собеседник добавил, что Москва и Анкара сохраняют активное взаимодействие по множеству направлений. Среди них торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, туризм и вопросы региональной безопасности. Регулярный диалог лидеров двух государств помогает находить решения даже для самых острых проблем международной повестки.
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