  • Новость часаСилы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ
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    Зеленский спрятал доверенное лицо в украинской разведке
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    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    Турция назвала сроки запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    Армия Китая продемонстрировала нанесение авиационного ядерного удара
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    34 комментария
    5 августа 2026, 06:21 • Новости дня

    Логистический центр Wildberries эвакуировали из-за пожара в Тульской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудников логистического объекта маркетплейса Wildberries в Тульской области вывели в безопасное место из-за начавшегося после атаки пожара, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

    «На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», – сообщили представители компании, передает ТАСС.

    В пресс-службе также уточнили, что прием текущих поставок на объект временно ограничен. Все грузы оперативно перенаправляются на другие склады маркетплейса.

    Напомним, в Тульской области при атаке дронов в ночь на среду загорелся сортировочный центр Wildberries.

    Накануне на территории логистического комплекса маркетплейса в Ленинградской области произошел пожар из-за падения беспилотника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за понятное и предсказуемое налоговое администрирование, при котором бизнес заранее знает требования. Партия считает недопустимыми доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот, заявил член генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.

    «Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.

    Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.

    «Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.

    В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.

    Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    4 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные спецслужбами украинские диверсанты не смогли обнаружить позиции ПВО в Крыму и получили новое задание – изменить вывеску на украинский язык, сообщила ФСБ.

    По словам одного из задержанных, их работа заключалась в том, чтобы найти ПВО в Крыму, но они ее не нашли, поэтому вернулись в Симферополь, передает РИА «Новости». По данным спецслужб, задание злоумышленникам поступило от украинских кураторов.

    В дальнейшем кураторы поручили агентам новую задачу. От них требовалось изменить текст на одной из уличных вывесок в Симферополе с русского языка на украинский.

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова

    Суд в Симферополе арестовал планировавших теракты на объектах инфраструктуры украинских агентов.

    Оперативники изъяли у задержанных в Севастополе фигурантов снаряженные взрывчаткой беспилотники.

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    4 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Анонс спектакля с участием Лии Ахеджаковой в Кишиневе вызвал волну негативных и ироничных комментариев среди пользователей соцсетей в Молдавии.

    Жители Молдавии выразили массовое недовольство в соцсетях после появления информации о спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов» с участием актрисы Лии Ахеджаковой, передает РИА «Новости».

    Выступление запланировано на 13 октября в Театре оперы и балета в Кишиневе, билеты стоят от 30 до 85 долларов.

    Под объявлением организаторов пользователи оставили множество комментариев, отмечая, что подобным артистам не место в их стране. «Почему всех подряд приглашают в Кишинев, здесь уже приют для предателей», – возмутился один из жителей.

    «Когда артист становится никому не нужен, он сразу едет в Кишинев, чтобы подзаработать», – написал другой пользователь.

    «Она родилась в СССР, училась, работала, была пионеркой, наверное, и билет комсомольский имела, может даже в партии была. Так как же ее воспитали, что это чудовище так ненавидит Россию? Позор таким актерам», – возмущаются в Сети.

    Около половины отзывов написаны на украинском языке с приглашениями выступить в городах Украины, на что молдаване ответили предложением Ахеджаковой выступать именно там.

    Ранее Ахеджакова выступала против СВО, а осенью прошлого года появилась на сцене в Германии с украинским флагом, что стало поводом для проверки МВД.

    В июне власти Молдавии обнародовали список нежелательных российских исполнителей.

    Весной жители Кишинева потребовали отменить концерт группы «Машина времени».

    Сама Лия Ахеджакова в 2024 году после спектакля в США произнесла лозунг украинских националистов.

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    4 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице будут судить семерых участников преступной группы, которые заманивали мужчин через сайты знакомств в нелегальное заведение с завышенными ценами, сообщили в прокуратуре города.

    Злоумышленницы искали потенциальных жертв в интернете и приглашали их на встречи. Мужчин приводили в заведение на Ленинградском проспекте, у которого не было лицензии на продажу алкоголя, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В кафе девушкам приносили шампанское дорогих марок по завышенной стоимости. Один бокал обходился в 6 тыс. рублей. При этом у отсутствовали кассовые аппараты.

    Следствие установило десять пострадавших, а общий ущерб составил более 250 тыс. рублей.

    «Теперь четыре женщины и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах», – отметили в ведомстве.

    В прошлом году полиция Петербурга арестовала создателя ресторана с подставными спутницами.

    Перед Днем святого Валентина эксперты предупредили россиян о мошенницах в приложениях для знакомств.

    В начале года МВД раскрыло схему обмана с возвратом средств за билеты на совместные мероприятия.

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    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

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    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

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    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагедлен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

    Комментарии (14)
    4 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    @ МВД России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали женщину-водителя за рулем внедорожника Mercedes на 28-м километре МКАД, задержанию предшествовала погоня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

    В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

    В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

    В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

    В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

    В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.

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    4 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    В результате стрельбы в селе под Севастополем погибли четыре человека
    В результате стрельбы в селе под Севастополем погибли четыре человека
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Хмельницком военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и местным жителям, убив четырех человек и ранив еще четверых, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям в селе Хмельницком, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение», – написал Развожаев.

    После этого нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и 64-летнюю женщину.

    Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения.

    Нападавший задержан.

    На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений

    Новые технологии раскрыли неизвестные детали истории Туринской плащаницы

    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Международная группа исследователей впервые провела детальный анализ ДНК, сохранившейся на волокнах Туринской плащаницы, и обнаружила следы людей, животных, растений и микроорганизмов, накопившиеся за многие столетия. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

    Как пишет ScienceDaily, для исследования использовали официальные образцы ткани, взятые еще в 1978 году. Ученые применили современные методы метагеномного секвенирования нового поколения без использования ПЦР, что позволило получить наиболее полную на сегодняшний день картину биологических следов, сохранившихся на реликвии.

    Анализ выявил несколько линий человеческой митохондриальной ДНК, а также большое разнообразие бактерий, грибов и солелюбивых архей. Кроме того, специалисты нашли ДНК культурных растений, домашних животных и даже средиземноморского красного коралла.

    Среди растений были обнаружены следы пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса. Из животных ученые идентифицировали ДНК крупного рогатого скота, свиней, кур, собак и кошек. По мнению авторов исследования, такие находки отражают многочисленные контакты плащаницы с людьми и окружающей средой, а также особенности ее хранения и перемещения между разными регионами.

    При этом исследователи подчеркнули, что работа не ставила целью определить возраст или подлинность Туринской плащаницы. За столетия ткань неоднократно подвергалась воздействию окружающей среды и прикосновениям людей, поэтому выделить первоначальную ДНК уже невозможно.

    Профессор судебной экспертизы университета Ланкашира Ноэми Прокопио отметила, что плащаница остается уникальным объектом для историков и ученых. По ее словам, применение новейших технологий анализа ДНК позволило раскрыть новые сведения о биологической истории ткани.

    Авторы исследования считают, что современные методы судебной геномики способны стать важным инструментом для изучения культурно значимых исторических артефактов, даже если они не позволяют окончательно ответить на вопрос об их происхождении или подлинности.

    Туринская плащаница – льняное полотно длиной около 4,4 метра, на котором виден отпечаток человеческого тела. Многие христиане почитают его как погребальный саван Иисуса Христа, однако вопрос о подлинности реликвии остается предметом многолетних научных и исторических дискуссий. Плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский исследователь Цицеро Мораес с помощью 3D-моделирования утверждал отсутствие контакта Туринской плащаницы с телом Христа. В октябре 2024 года итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая.

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