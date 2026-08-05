Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.12 комментариев
Логистический центр Wildberries эвакуировали из-за пожара в Тульской области
Сотрудников логистического объекта маркетплейса Wildberries в Тульской области вывели в безопасное место из-за начавшегося после атаки пожара, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», – сообщили представители компании, передает ТАСС.
В пресс-службе также уточнили, что прием текущих поставок на объект временно ограничен. Все грузы оперативно перенаправляются на другие склады маркетплейса.
Напомним, в Тульской области при атаке дронов в ночь на среду загорелся сортировочный центр Wildberries.
Накануне на территории логистического комплекса маркетплейса в Ленинградской области произошел пожар из-за падения беспилотника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.