Над Тульской областью поразили 107 дронов ВСУ, загорелся склад Wildberries

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников. По оперативной информации, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе», – указал губернатор в Max.

Также дрон упал на территории сортировочного центра Wildberries, произошло возгорание.

На месте уже работают оперативные службы, огнеборцы ликвидируют возгорание. По предварительным данным, никто не погиб, один человек ранен, ему оказывают медпомощь.

Ранее пожар возник на складе маркетплейса в Ленинградской области в результате падения украинского беспилотника. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал об отсутствии пострадавших.

Склад Wildberries в Самарской области выгорел почти полностью после атаки БПЛА.