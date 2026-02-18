Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
«Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до сентября 2031 года
Срок действия упрощенной процедуры оформления гаражей и земельных участков под ними предлагают продлить до 1 сентября 2031 года, что даст гражданам еще пять лет для регистрации собственности. Законопроект о продлении «гаражной амнистии» внесла в Госдуму партия «Единая Россия».
Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За три с половиной года действия закона граждане зарегистрировали более 746 тыс. объектов – гаражей и земельных участков под ними, говорится в Telegram-канале ЕР.
По словам инициаторов, продление амнистии связано с большим количеством еще не оформленных в собственность гаражей по всей стране. Новый срок должен помочь собственникам завершить оформление документов.
Павел Крашенинников заявил: «Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет».