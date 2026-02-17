Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

Tекст: Ольга Никитина

Сегодня идет Масленичная неделя – переходящий праздник, даты которого ежегодно меняются в зависимости от Пасхи. В 2026 году она начинается в понедельник, 16 февраля, и завершается 22 февраля Прощеным воскресеньем. В народной традиции каждый день имеет свое название и особые обычаи – от семейных визитов до массовых гуляний.

Дни Масленичной недели: что означают и что делают в каждый из них

Масленичная седмица – это не просто неделя перед постом, а сложный обрядовый календарь, где каждый день наполнен особым смыслом и действиями, направляющими жизненный уклад. Следование этому распорядку позволяло на символическом уровне завершить старый год и подготовиться к новому.

Понедельник – «Встреча»: Зарождение праздника

В этот день не просто начинали печь блины, а «закликали» солнце, придавая первому блину сакральный смысл. Его не просто отдавали неимущим – его предназначали «за упокой» душ предков, обеспечивая таким образом связь поколений и их благословение. Создание чучела Масленицы из соломы и старой одежды было коллективным действом: его насаживали на кол и с песнями возили на санях по деревне, «оживляя» символ уходящей зимы. Одновременно дети и молодежь начинали строить снежные крепости и заливать ледяные горки, «сооружая» пространство для будущих гуляний.

Вторник – «Заигрыши»: Игривый настрой для серьезных целей

Этот день был социальным лифтом для молодежи. Смотрины и заигрывания проходили не стихийно, а в форме обрядовых игр. Катание на санях парней и девушек вместе было редкой возможностью для близкого общения. Устраивались снежные баталии, где молодые люди могли продемонстрировать свою удаль, а девушки – наблюдать и болеть за избранников. Все эти «игрища» были тонкой подготовкой к сватовству, которое планировалось после Пасхи.

Среда – «Лакомка»: Тещина проверка и демонстрация гостеприимства

Визит зятя к теще был не просто обедом, а целым ритуалом, проверяющим прочность семейных уз. Теща демонстрировала свое расположение, готовя не только стопки румяных блинов, но и другие изыски: пироги, рыбные закуски, мед и варенья. Богатство стола символизировало пожелание благополучия молодой семье. Для зятя же это было испытанием на умение поддерживать беседу и проявлять уважение к роду жены.

Четверг – «Разгуляй»: Переломный момент и выход энергии

С этого дня всякая размеренность прекращалась. Народ «разгуливал» – выпускал накопленную за зиму энергию. Это был пик массовых гуляний: от катания на санях, запряженных украшенными лошадьми, до настоящих кулачных боев «стенка на стенку», которые, несмотря на свою жесткость, велись по строгим правилам. Кульминацией дня был штурм и захват специально построенного снежного городка, что символизировало победу над силами зимы и хаоса.

Пятница – «Тещины вечерки»: Ответный визит и испытание для зятя

Если в среду теща демонстрировала свое искусство, то в пятницу все взгляды были обращены на зятя. Он должен был не только пригласить тещу, но и организовать для нее по-настоящему радушный прием. Блины, поданные на стол, были свидетельством того, что в доме его жены царит лад и достаток. Этот день укреплял симметрию взаимоотношений между двумя семьями.

Суббота – «Золовкины посиделки»: Женский круг и тайны девичьей судьбы

Невестка, приглашая родственниц мужа, в первую очередь его сестер, демонстрировала свою интеграцию в новую семью. Это были посиделки в узком кругу, где за разговорами и угощением происходил обмен семейными новостями и советами. Для незамужних золовок и подруг невестки это время было наполнено тайными обрядами: девушки гадали на суженого, часто используя для этого предметы, принадлежавшие замужним женщинам, чтобы «перенять» их счастливую долю.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье»: Ритуальное очищение и символ возрождения

Кульминация недели – это сложный переход от празднества к аскезе. Ритуал испрашивания прощения («Прости меня») был не формальностью, а глубоким духовным актом, очищающим душу для Великого поста. Сжигание чучела Масленицы – это не просто «проводы зимы», а уничтожение символа всего отжившего, старого и греховного. Пепел от чучела часто развеивали по полям, наделяя его плодородной силой. Завершающим аккордом была баня, которая омывала тело, замыкая цикл очищения перед новым жизненным этапом.

Краткая история Масленицы

Масленица – праздник с глубокими языческими корнями, уходящими в дохристианскую эпоху. Изначально он был связан с днем весеннего равноденствия и символизировал проводы зимы и встречу весны, плодородия и возрождения жизни. Блин, круглый и золотистый, был символом солнца. С принятием христианства Церковь не стала бороться с традицией, а наполнила ее новым смыслом, сделав подготовительной неделей перед Великим постом. Именно поэтому Масленица сохранилась как яркий народный, а не сугубо церковный праздник.

Отношение Церкви к Масленице

Важно понимать, что Масленица (Сырная седмица) не является богослужебным праздником в православии. Церковь рассматривает эту неделю как время примирения с ближними, духовной подготовки к посту и умеренной радости. На этой неделе уже не едят мясо, но разрешаются молочные продукты, яйца и рыба. Главное церковное событие этой недели – Чин прощения в Прощеное воскресенье, когда верующие в храмах испрашивают прощения друг у друга.

Главные традиции Масленицы

Выпекание блинов. Главный символ праздника – круглый, горячий блин, олицетворяющий собой солнце. Хозяйки соревновались в мастерстве, выпекая их в огромных количествах и с самыми разными начинками.

Народные гуляния. Повсеместно устраивались ярмарки, хороводы, песни и пляски. Создавалась атмосфера всеобщего веселья.

Катание с горок и забавы. Катались на санях, устраивали кулачные бои «стенка на стенку», штурмовали снежные крепости. Считалось, что чем громче и веселее провести эту неделю, тем урожайнее будет год.

Сжигание чучела Масленицы. Этот обряд символизировал уничтожение старого, отжившего и надежду на скорый приход весны и плодородие. Пепел от чучела развеивали по полям.

Мероприятия на Масленицу в 2026 году в Москве и регионах

Точная программа мероприятий на Масленицу в 2026 году будет сформирована ближе к дате праздника. Однако традиционно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России ожидаются:

Большие ярмарки с сувенирами и угощениями.

Концерты фольклорных и современных коллективов на открытых площадках.

Мастер-классы по народным ремеслам и выпеканию блинов.

Анимационные программы для детей и взрослых с играми и хороводами.

Тематические гуляния в парках, музеях-заповедниках и этнографических комплексах. Следите за анонсами на сайтах администраций вашего города.

Что приготовить на Масленицу: традиционные блюда и меню на всю неделю

Хотя современные представления о Масленице сводятся в основном к блинам, традиционное меню этого праздника было гораздо разнообразнее и имело глубокий символический смысл. Оно идеально балансировало между скоромной (разрешенной в эту последнюю перед постом неделю) пищей и ритуальными яствами, каждое из которых выполняло свою роль.

Символика и разнообразие главного блюда – блинов

Круглый, золотистый и горячий блин – это не просто угощение, а главный солнечный символ, миниатюрное воплощение светила, которое так жаждали вернуть после зимы. На Масленицу их пекли каждый день, в огромных количествах. Тесто готовили из разной муки, и каждый вид имел свой смысл:

Гречневые блины были, пожалуй, самыми почитаемыми. Их аромат и рыжеватый цвет ассоциировались с крепким здоровьем и благополучием. Такие блины часто были довольно плотными и сытными.

Пшеничные блины символизировали богатство и успех. Их тонкие, кружевные края напоминали солнечные лучи. Это был классический вариант для зажиточных семей.

Овсяные блины считались целебными, их готовили для укрепления сил.

Ржаные блины, хоть и были менее праздничными, также присутствовали на столах, особенно в северных регионах, олицетворяя связь с землей-кормилицей.

Три столпа блинного теста: рецепты на любой вкус

Классические тонкие блины на молоке («сквозные»)

Это универсальная основа, пропуск в мир бесконечных вариаций начинок. Их главный секрет – жидкое, как струящееся молоко, тесто, которое легко растекается по раскаленной сковороде тонким слоем. Такие блины идеально сворачиваются в конвертики, трубочки или складываются в треугольники, надежно удерживая внутри икру, отварную говядину, грибы или творог. Их ажурный край и нейтральный вкус делают их королями масленичного стола.

Пышные дрожжевые блины («битые»)

Это старинный, исконно русский вариант. Их готовили на опаре, давая тесту долго подниматься в тепле, после чего его несколько раз обминали – «били». В результате получались не просто блины, а целые «солнца» – толстые, пористые, с хрустящей корочкой и невероятно воздушные внутри. Они прекрасно впитывали растопленное сливочное масло и мед, создавая неповторимый дуэт вкусов. Подавать их следовало горкой, сразу на всю компанию, чтобы не выходил пар.

Ажурные блины на кефире («кружевные»)

Более современный, но не менее любимый рецепт. Кисломолочная основа (кефир, простокваша) вступает в реакцию с содой, создавая миллионы пузырьков, которые и образуют на сковороде причудливые узоры. Эти блины – воплощение легкости и изящества. Они получаются особенно нежными, с приятной кислинкой, и идеально сочетаются со сладкими начинками: сгущенным молоком, ягодным джемом или свежими фруктами.

Богатый ассортимент масленичного стола: что кроме блинов?

Масленичный стол был обильным и символичным, демонстрируя достаток семьи перед постом.

Рыба во всех видах. Поскольку мясо было уже под запретом, а рыба – разрешена, она занимала почетное место. Подавали ее заливную, жареную, печеную, соленую (селедку) и в виде пирогов. Рыба, особенно с икрой, символизировала изобилие и продолжение жизни.

Поскольку мясо было уже под запретом, а рыба – разрешена, она занимала почетное место. Подавали ее заливную, жареную, печеную, соленую (селедку) и в виде пирогов. Рыба, особенно с икрой, символизировала изобилие и продолжение жизни. Молочные изобилия. Творог, сметана, сливки, сыр, молоко – все это щедро ставилось на стол. Из творога готовили вареники и сырники, которые были не просто едой, а символом благополучия и сытой жизни.

Творог, сметана, сливки, сыр, молоко – все это щедро ставилось на стол. Из творога готовили вареники и сырники, которые были не просто едой, а символом благополучия и сытой жизни. Выпечка и десерты. Пироги с рыбой, грибами, капустой или ягодами были обязательным атрибутом. Пряники, орехи, мед и варенье завершали трапезу, символизируя сладость и радость жизни.

Пироги с рыбой, грибами, капустой или ягодами были обязательным атрибутом. Пряники, орехи, мед и варенье завершали трапезу, символизируя сладость и радость жизни. Напитки. К столу подавали горячий сбитень, травяные чаи, кисели (особенно овсяный) и медовуху.

Таким образом, меню на Масленицу – это целая гастрономическая философия, где каждое блюдо, от простого блина до сложного пирога, работало на одну цель: проводить зиму и встретить весну сыто, весело и с надеждой на щедрый урожай.

Как отметить Масленицу в 2026 году

Масленица в 2026 году – прекрасный повод провести время с семьей, встретиться с друзьями, попросить прощения у близких и весело проводить зиму. Заранее спланируйте посещение городских мероприятий, приготовьте свои лучшие блинные рецепты и окунитесь в уникальную атмосферу этого праздника, который объединяет в себе глубокий духовный смысл и безудержную народную радость.