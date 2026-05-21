Актриса Волкова перенесла операцию по удалению новообразования
Российская актриса Екатерина Волкова сообщила, что успешно перенесла хирургическое вмешательство по удалению новообразования, обнаруженного случайно в ходе планового медицинского обследования.
Артистка рассказала о перенесенной процедуре в своем Telegram-канале. «Операция позади, всё прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как-никак», – поделилась Екатерина Волкова.
Она уточнила, что болезнь развивалась без каких-либо симптомов, а опухоль выявили лишь благодаря базовой проверке здоровья. По словам актрисы, врачи обнаружили проблемы сразу в двух местах, однако ситуация оказалась решаемой и не фатальной.
После пережитого опыта звезда призвала женщин ответственнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать регулярными визитами к врачам.
Волкова посоветовала раз в год посещать гинеколога, делать необходимые УЗИ и сдавать базовые анализы, напомнив, что в современном мире болезни развиваются гораздо быстрее, чем раньше.
