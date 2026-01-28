Актриса Ардова вышла в ремиссию после лечения рака

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал 360 со ссылкой на Mash, состояние 56-летней актрисы, которой в 2017 году была проведена операция по удалению правой почки, сейчас оценивается как стабильное.

Последнее медицинское обследование выявило у Ардовой доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

