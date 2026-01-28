Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Актриса Ардова вышла в ремиссию после лечения рака
Заслуженная артистка России Анна Ардова после продолжительного лечения рака почек достигла устойчивой ремиссии, сообщили СМИ.
Как передает телеканал 360 со ссылкой на Mash, состояние 56-летней актрисы, которой в 2017 году была проведена операция по удалению правой почки, сейчас оценивается как стабильное.
Последнее медицинское обследование выявило у Ардовой доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.
В октябре главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые рассказала о прохождении курса химиотерапии и уточнила, что лечение проходит по полису ОМС в муниципальной больнице.
Ранее Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии.