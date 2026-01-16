Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Архивы раскрыли роль Польши в срыве предотвращения Второй мировой войны
Глава Росархива Артизов: Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну
Архивные данные из трофейных французских документов раскрыли, как Польша препятствовала созданию антигитлеровской коалиции перед Второй мировой войной, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Артизов рассказал, что трофейные документы Франции помогли выявить противодействие Польши переговорам СССР, Франции и Британии против Германии. По его словам, эти архивы были захвачены немцами в Париже, а затем после войны попали в Советский Союз вместе с немецкими фондами, передает РИА «Новости».
Артизов отметил, что среди документов оказались материалы французского посольства и военного атташе в Варшаве.
«Там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера», – заявил Артизов.
Он подчеркнул, что в 1939 году у СССР была серьезная заинтересованность в создании союза против нацистской Германии, но польская сторона до самого конца мешала этим переговорам. Французские документы, по словам главы Росархива, наиболее полно это показывают, и впоследствии они были опубликованы.
Артизов также пояснил, что эти архивы стали основой для статьи президента России Владимира Путина к 75-летию Победы. После распада СССР документы были возвращены Франции, однако их ценная часть была скопирована и осталась в российских архивах.
В Польше начали подсчет ущерба от «нападения СССР на Польшу» и «советской оккупации Польши».
Польша занимает второе место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.