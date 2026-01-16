Глава Росархива Артизов: Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну

Tекст: Вера Басилая

Артизов рассказал, что трофейные документы Франции помогли выявить противодействие Польши переговорам СССР, Франции и Британии против Германии. По его словам, эти архивы были захвачены немцами в Париже, а затем после войны попали в Советский Союз вместе с немецкими фондами, передает РИА «Новости».

Артизов отметил, что среди документов оказались материалы французского посольства и военного атташе в Варшаве.

«Там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера», – заявил Артизов.

Он подчеркнул, что в 1939 году у СССР была серьезная заинтересованность в создании союза против нацистской Германии, но польская сторона до самого конца мешала этим переговорам. Французские документы, по словам главы Росархива, наиболее полно это показывают, и впоследствии они были опубликованы.

Артизов также пояснил, что эти архивы стали основой для статьи президента России Владимира Путина к 75-летию Победы. После распада СССР документы были возвращены Франции, однако их ценная часть была скопирована и осталась в российских архивах.

В Польше начали подсчет ущерба от «нападения СССР на Польшу» и «советской оккупации Польши».

Польша занимает второе место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.