Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности

Рейтинг недружественных правительств – декабрь 2025

Tекст: Илья Абрамов

Третий выпуск «Рейтинга недружественных правительств» (.pdf) подводит декабрьские итоги геополитических отношений России и недружественных правительств. Ежемесячный индекс показывает динамику позиции каждой страны из списка недружественных стран к России.

В декабре общий уровень агрессии заметно вырос – средний балл индекса увеличился на 12,2 пункта в сравнении с ноябрем. Состав первой десятки обновился: ее покинули Испания, Ирландия, Норвегия, Португалия и Словения, а вернулись Австрия (55 баллов) и Хорватия (60 баллов).

Лидером с рекордными 95 баллами из 100 возможных вновь стала Германия. Однако в одиночестве Берлин не остался – первую строчку он разделил с «победителем» октябрьского рейтинга, Британией. Второе место заняла Польша (90 баллов).

Третью позицию удерживает Эстония (85). Четвертую строку делят Дания и Латвия (по 80 баллов). На пятом месте – Литва (75). Таким образом, все три прибалтийские республики вновь вошли в топ-5 наиболее недружественных правительств.

С военно-политической точки зрения главными противниками России в декабре стали Германия, Дания, Британия и Польша. Эти государства осуществляли прямые поставки вооружений на Украину, выделяли финансирование для закупок техники в интересах ВСУ и участвовали в учениях НАТО у российских границ.

Параллельно выросло число правительств, усиливших санкционное давление. Сразу 12 стран ввели новые ограничения и поддерживали идею передачи суверенных российских активов Украине. На этом фоне США проявили умеренность в дипломатической сфере – единственные из списка выступили против резолюции Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.

«Наш рейтинг поставил диагноз Западу как геополитической реальности. Данные указывают на глубокий управленческий кризис: вместо консолидации – раскол на радикалов и прагматиков, вместо внятной стратегии – скачкообразная эскалация под давлением воинствующего авангарда. Это не проявление силы – это симптом кризиса управления, который зафиксирован нашей экспертизой в конкретных цифрах», – заявил координатор проекта, руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев.

По его словам, этот управленческий кризис обнажается в трех системных провалах последнего квартала. «Первый – провал трансатлантической солидарности: «Коалиция желающих» так и не смогла втянуть Вашингтон в режим тотальной конфронтации с Россией. Второй – провал экономической войны: громкие и истеричные призывы к конфискации российских активов разбиваются о юридическую реальность и сопротивление внутри самого Запада. Третий – провал военной эскалации: рекордные баллы враждебности и колоссальные вложения в войну не привели к перелому на фронте. Это не набор эпизодов – это система», – перечислил Нечаев.

«Рейтинг зафиксировал ключевой парадокс: чем выше баллы недружественности в нашем индексе, тем нагляднее проявляется политическая беспомощность их носителей.

Мы фиксируем уже не мощь Запада, а степень размывания его единства и управляемости, – считает эксперт. – В этом и состоит главный стратегический итог 2025 года – представленный не в декларациях, а в цифрах».

Декабрьский расчет стал самым показательным за время проекта, добавляет Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Он выявил резкую динамику индексов по сравнению с октябрем и ноябрем, подтвердив точность нашей методики. Точность методологии подтверждает и возвращение в рейтинг Австрии и Хорватии. Это доказывает: наша формула не статична, а отражает текущую активность правительств, – отметил он. –

Рейтинг работает с открытыми фактами, исключая субъективные оценки и выявляя реальные тренды конфронтации. Он показывает, какое правительство и какими конкретными действиями нанесло наибольший ущерб интересам России».

В частности, ежемесячно фиксируется наиболее активное ядро противостояния. К нему относятся страны Прибалтики и Скандинавии, Польша, Германия, Франция, Британия – их показатели недружественности стабильно растут. При этом другие государства – например Испания, Италия и даже США – демонстрируют стагнацию или снижение враждебности.

Есть и другая тенденция: активность ядра поднимает общий уровень конфронтации.

Минимальный балл в рейтинге вырос с 35 до 50 – это показывает растущее давление на другие страны, которым все сложнее сохранять нейтралитет.

Пребывание Британии на первом месте рейтинга не вызывает удивления, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Лондон традиционно – главный оппонент Москвы, а потеря им лидерской позиции в ноябре была, вероятно, временной передышкой перед очередным витком эскалации», – пояснил он.

«Особенно показательно, что Германия, как и Британия, набрала рекордные 95 баллов. На рубеже веков казалось, что между нами выстраивается взаимопонимание. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится утвердиться в роли европейского лидера через максимальную демонизацию России, пытаясь сплотить вокруг себя страны ЕС для общего противостояния с Москвой. Этот сюжет стоит рассматривать и в контексте традиционного соперничества Германии с Францией за лидерство в Европе. Париж, как наглядно показывает рейтинг, в последнее время сбавил обороты, придя к выводу, что диалог с Россией все же необходим», – акцентировал эксперт.

«Скачок Польши на вторую строчку рейтинга выглядит несколько неожиданно, но объясняется изменением позиции Берлина, – отмечает эксперт. – Если ранее Германия стремилась выстраивать поддержку Украины, опасаясь растущего влияния Варшавы, то теперь она смягчила свою позицию. Это позволило Польше действовать более свободно и агрессивно на антироссийском направлении, что и отразилось в ее рекордных баллах», – говорит он.

Эксперты также указали на ключевые квартальные тренды и обратили внимание на цену этой эскалации для ЕС. Постоянный рост враждебности не укрепляет, а подрывает суверенитет национальных правительств, заставляя их подчиняться общему радикальному курсу Брюсселя, даже когда это противоречит их интересам.

В то же время оформление жесткого «ядра» во главе с Германией и Британией создало внутри Европы своего рода систему принудительной солидарности. Но на практике это ведет к скрытому сопротивлению: многие страны вынужденно голосуют за новые санкции, но саботируют их реальное исполнение. Или же, к примеру, саботируют попытки Еврокомиссии конфисковать российские активы.

«Еще одна заметная тенденция – это постепенное падение индекса США. От месяца к месяцу Вашингтон становится все менее враждебным к Москве. Думаю, это тенденция продолжится, однако обманываться не стоит: пока речи о качественном изменении наших контактов не идет. Для этого необходимо снятие санкций, запуск общих экономических проектов. Но осторожный оптимизм сложившееся положение дел все же внушает», – заключил Ткаченко.