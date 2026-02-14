Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
В Уфе ребенок и девушка пострадали при давке в ТЦ на акции ко Дню влюбленных
В Уфе после массовой давки на акции ко Дню влюбленных в торговом центре пострадали ребенок и молодая женщина, получившие переломы.
В торговом центре «Планета» в Уфе во время акции по раздаче сертификатов ко Дню влюбленных произошла давка. В результате 11-летний ребенок и 27-летняя девушка получили переломы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Министерство здравоохранения Башкирии сообщило: «После мероприятия «7000 шаров» в торговом центре «Планета» скорая помощь доставила в медучреждения двоих пациентов».
Ребенок 2014 года рождения был доставлен в детскую городскую больницу №17, где ему наложили гипс и отправили на амбулаторное лечение.
В ведомстве уточнили, что девушка с закрытым переломом была госпитализирована в травматологическое отделение городской клинической больницы №21. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
