  • Новость часаВерховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    9 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Миллиардер Игнатьев захотел купить разорившуюся аутлет-деревню Zsar в Финляндии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся три года назад аутлет-деревни Zsar на финской границе с Россией, пишет местная пресса.

    О намерении приобрести обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню Zsar на востоке Финляндии сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat. По данным издания, предложение о покупке комплекса, расположенного недалеко от пункта пропуска «Ваалимаа», поступило от компании российского миллиардера Виктора Игнатьева.

    Газета отмечает, что в ноябре Игнатьев зарегистрировал в Финляндии компанию Datatriumnord, которая занимается владением недвижимостью и розничной торговлей. По мнению журналистов, это было сделано во многом и для покупки этой разорившейся, но некогда с помпой открытой деревни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году аутлет-деревня Zsar открылась рядом с российско-финской границей, и ее запуск рассчитывали на туристов с России и международные бренды.

    После закрытия границы с Россией аутлет пришел в запустение, а владельцы в 2022 году заявили о банкротстве. Уже более двух лет объект не могут продать, несмотря на то, что в 2023 году аутлет продавался за 70 тыс. евро, но сделка не состоялась.

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    Комментарии (17)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    Комментарии (37)
    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (5)
    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    Комментарии (9)
    15 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    «ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.

    «Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.

    В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России

    Politico: Бельгия потребовала от ЕС дополнительных гарантий для изъятия российских активов

    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС о согласовании экспроприации российских активов, заявив о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер Москвы, сообщает Politico.

    По информации источников издания Politico, в предложении Евросоюза содержалось три пункта: компенсация Бельгии в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий и запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также была предусмотрена одновременная денонсация двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, передает ТАСС.

    Дипломаты сообщили, что Бельгия отклонила инициативу, указав на необходимость дополнительных гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. Чиновники страны добавили, что любые попытки игнорировать их требования будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными.

    Президент России Владимир Путин говорил, что экспроприация активов будет актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что правительству уже представлены варианты ответа на возможные действия стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит эти шаги без ответа.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае судебного разбирательства с Россией.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    73 комментария

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи

    Каллас заявила о «сбое связи» при попытке глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеоконференция между главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и специальными посланниками президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не состоялась из-за неполадок связи, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.

    «Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.

    Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.

    Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.

    Комментарии (4)
    15 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов

    Кабмин: К эксперименту по сдаче только двух предметов на ОГЭ подключатся еще девять регионов

    Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество регионов, участвующих в эксперименте с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в учреждения среднего профессионального образования, увеличится с трех до 12.

    Как отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства России, к проекту подключатся еще девять регионов. Эксперимент предусматривает, что выпускники девятых классов, которые хотят поступить в СПО, смогут сдавать только два обязательных предмета для получения аттестата об основном общем образовании.

    «Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании», – говорится в сообщении.

    В ноябре правительство России предложило продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ, добавив в проект еще пять регионов, включая Татарстан и Ростовскую области.

    Ранее Рособрнадзор признал избыточным введение ОГЭ по физкультуре.

    В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальный порядок сдачи ОГЭ только по русскому языку и математике для учеников в Москве, Петербурге и Липецкой области.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 07:34 • Новости дня
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В случае, если российская сторона захочет оспорить возможную конфискацию своих активов в суде, то точно победит, и тогда бельгийской экономике предстоит падение, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и у бельгийских компаний, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Россия в случае судебного разбирательства выиграет процесс, это «лишь вопрос времени».

    «В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики», – сказал премьер Венгрии.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    Завод «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90
    @ Пресс-служба Московского автомобильного завода «Москвич»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский завод «Москвич» приступил к выпуску кроссоверов М70 и М90 на новой платформе с турбированными двигателями и автоматической трансмиссией, сообщили в пресс-службе производителя.

    Московский автозавод «Москвич» начал производство новых кроссоверов М70 и М90, сообщает РИА «Новости».

    Линейка «М» станет первой в своем роде для бренда: каждая из моделей изготовлена на новой платформе и комплектуется турбированными двигателями, а также девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

    М70 и М90 получили бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2 литра с турбиной. Модель М90 сразу оснащена полным приводом, а М70 пока будет иметь только передний, однако с возможностью выпуска полноприводной версии в будущем.

    Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с »классической« трансмиссией 9AT, передним и полным приводом, - подчеркнули в пресс-службе производителя.

    Разработчики заверили, что кроссоверы прошли все необходимые сертификации и тестирования по российским стандартам. Подробности о комплектациях и старте продаж производитель обещает раскрыть позже.

    По словам представителей компании, линейка «М» займет новую рыночную нишу и на первом этапе будет состоять из двух моделей в C-SUV и D-SUV сегментах. Текущие модели бренда – «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 8» – останутся в продаже. Технологическим партнером выступает ПАО «КамАЗ».

    Старт продаж модели «Москвич-8» состоялся в июле, а базовая цена в дилерских центрах составляла почти 3 млн рублей.

    При этом в апреле сообщалось, что средняя цена «Москвича-3» снизилась на 18,4% – до 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Антироссийские санкции нанесли существенный вред экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

    После четырех лет боевых действий 19 пакетов санкций «поставили на колени» западные экономики и повысили счета за электричество у итальянских семей, заявил Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

    Он добавил, что по этой причине с осторожностью говорит о милитаризации Европы из-за якобы угрозы со стороны России.

    Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

    Ранее Сальвини заявлял, что ЕС не следует мешать Москве, Вашингтону и Киеву вести диалог.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»

    Каллас: ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.

    «Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров «теневого флота», – сказала Каллас. Она также добавила, что теперь Евросоюз собирается вводить санкции против танкеров «в рабочем формате», не дожидаясь подготовки и принятия крупных пакетов ограничительных мер.

    Ранее ЕС ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за «связь с «теневым флотом».

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Купянск находится под полным контролем ВС России
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации