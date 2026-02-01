  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    9 комментариев
    1 февраля 2026, 10:00 • Общество

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Михаил Котов

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем?

    На уходящей неделе в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли пятидесятые, юбилейные «Королевские чтения». Проводимая с 1977 года конференция стала не просто платформой для обмена знаниями и опытом среди ведущих ученых, инженеров и специалистов в области освоения космического пространства, но вестником наиболее перспективных космических проектов страны. В этот раз много выступлений были посвящены межпланетным миссиям России к Луне и Венере.

    Последней российской попыткой высадиться на естественном спутнике Земли стала неудачная экспедиция «Луна-25». Запущенная 11 августа 2023 года, автоматическая станция сошла с орбиты и разбилась о поверхность. Наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с программной ошибкой, которая спровоцировала невключение блока акселерометров в приборе БИУС-Л.

    Следующей «номерной» миссией должна стать «Луна-26», запуск которой назначен на 2028 год. Правда, есть нюанс – станция изначально проектировалась и создавалась как орбитальная, посадку на Луну она осуществлять не будет. Поэтому тут получится перекрыть горечь от неудачи «Луны-25» лишь частично. Зато в случае удачной миссии у России появится уникальный научный инструмент на гало-орбите Луны. Предполагается, что первые несколько лет станция проработает на орбите высотой около 200 км, а затем будет переведена на более высокую, где и продолжит свои исследования.

    А вот посадочными должны стать «Луна-27А» и «Луна-27Б». После неудачи было принято грамотное решение о создании сразу пары – основной и дублирующей автоматической станции. Это поможет получить максимум посадочного опыта и подстрахует миссию в случае неудачи одного из аппаратов.

    Собственно, похожая история была еще в советские времена, когда космические аппараты создавались сразу сериями. Впоследствии от этой практики отказались из-за высокой стоимости каждого такого научного проекта. И вот теперь, судя по всему, возвращаются обратно.

    Обе «Луны» должны быть запущены по плану в 2029 и 2030 годах. Но пункты назначения у них разные.

    «Луна-27А» отправится на южный полюс Луны, одно из наиболее перспективных мест, где в реголите содержится большое количество водяного льда, а «Луна-27Б» приземлится на северном полюсе либо обратной стороне Луны в приполярной области. Каждая из них понесет на себе примерно 50 кг научной нагрузки (спектрометры, сейсмометр, хроматографы, радиолокаторы) и буры для взятия образцов на глубине.

    Возвращаемых модулей на них не будет. Их предполагается установить уже на «Луне-28», которая, согласно озвученной на Королевских чтениях информации, должна быть готова к 2034 году.

    Зато раньше Луны-28 по плану должна стартовать орбитальная «Луна-29». Скорее всего, предполагается ее использование в качестве ретранслятора для будущих миссий на поверхности Луны. Китай перед началом планомерного изучения Луны поступил точно так же – запустил орбитальный космический аппарат Цэоцяо, ставший своего рода космическим телекоммуникационным мостом, базовой станцией между Землей и обратной стороной Луны.

    Отдельно говорилось о трех лунных посадочных модулях КА-ЛЭС под номерами 1, 2, 3 (экспериментальный, инфраструктурный и энергетический соответственно). Эти три модуля будут встроены в программу совместной российско-китайской автоматической Международной научной лунной станции (МНЛС).

    Самым сложным в производстве станет энергетический модуль – небольшая атомная электростанция, способная работать на лунной поверхности.

    Над созданием ядерной энергоустановки Роскосмос работает совместно с Курчатовским институтом. Предполагаемые годы запуска с 2033 по 2035.

    В этом проекте одним из ключевых участников станет Китай. Станция совместная, модули предполагают глубокую интеграцию и разделение функций, а значит, ни одной из сторон опаздывать будет нельзя.

    Зачем нужна на Луне атомная станция и почему российские компетенции в этом вопросе так важны Китаю? По планам, Международная научная лунная станция будет состоять из нескольких отдельных модулей, каждый из которых получит свою специализацию. Создание станции предполагается неподалеку от южного полюса Луны.

    Главная проблема функционирования такой станции – лунные ночи, длящиеся около двух недель. Температура опускается ниже 170 градусов и требуется много энергии, чтобы согревать электронную начинку модулей. Использовать для этого солнечную энергию сложно, требуется привезти и поддерживать в работоспособном состоянии большие аккумуляторы, не допуская их разрядки, что дорого и сложно технически. Поэтому наиболее удобный вариант – атомная энергия.

    Радиоизотопных термоэлектрогенераторов (РИТЭГов) тут не хватит – у них слишком небольшая выходная мощность (сотни ватт) Здесь же требуется хотя бы несколько киловатт, а значит единственный разумный вариант – создание небольшой атомной электростанции. Такого еще не делала ни одна страна в мире. СССР запускал реакторы на космических аппаратах, но на Луне подобного не было. Поэтому в случае удачи проекта Россия может стать технологическим пионером лунной энергетики.

    Ну и венцом планов России по исследованию спутника Земли должна стать автоматическая межпланетная станция «Луна-30» с двумя средними луноходами на борту. Луноходы, кстати, как раз предназначены в том числе для перевозки модулей МНЛС. Машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн.

    Миссия планируется на 2036 год и это кажется очень далекой перспективой из 2026. С другой стороны, тут куда важнее двигаться четко по срокам, не спеша, но и без переносов. Тогда, глядишь, и Луна окажется не столько далекой.

    Главное
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации