  • Новость часаСуд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Мнения
    Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    15 комментариев
    Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    31 комментарий
    18 марта 2026, 14:50 • В мире

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа?

    Дональд Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировании Ормузского пролива. «Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    По его словам, американские военные уже уничтожили вооруженные силы Ирана, включая ВМС и ВВС, а также лидеров Исламской республики. «Поскольку мы добились огромного военного успеха, мы больше не желаем и не нуждаемся в помощи НАТО, и она никогда не была нам нужна. То же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи», – отметил глава Белого дома, добавив, что Штаты являются «самой могущественной страной в мире».

    Похоже, особенно сильно Трампа обидел отказ премьер-министра Британии Кира Стармера. «Я был разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца уже после того, как мы победили, когда, по сути, сейчас для них нет никакой угрозы. Он мне нравится. Я считаю его хорошим человеком, но я разочарован. К сожалению, Стармер – не Уинстон Черчилль», – сказал политик.

    «Досталось» от президента США и французскому коллеге. Эммануэль Макрон может в ближайшее время лишиться своего поста, заявил Трамп, комментируя отказ Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе. Напомним, полномочия Макрона заканчиваются 13 мая 2027 года.

    Под горячую руку рискует попасть и премьер-министр Японии Санаэ Такаити, у которой на этой неделе запланирован визит в Вашингтон. «Такаити – первый союзник США, посещающий Белый дом с начала нападения США на Иран – готова к одной из самых непростых встреч в Овальном кабинете с того момента, как Трамп год назад вступил в ссору с Владимиром Зеленским», – пишет Financial Times.

    Нынешняя серия заявлений американского лидера стала второй за последние дни попыткой сохранить лицо на фоне прохладной реакции партнеров на просьбу Вашингтона. Так, незадолго до этого Трамп объяснял, что его призыв помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США», которую они не прошли.

    Напомним, главы МИД стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли просьбу США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участницами, передает Politico.

    Накануне встречи глав МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Ираном – не наша война».

    «Чего Дональд Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов в Ормузском проливе, с которыми могучий флот США не может справиться в одиночку? Вот вопрос, который я задаю себе, – отметил он. – Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует».

    Заместитель премьера Люксембурга Ксавье Беттель зашел еще дальше. Он подчеркнул, что его страна не поддастся шантажу со стороны Вашингтона. «Не просите нас отправлять войска», – сказал Беттель. По информации источников Politico, в проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в ближневосточном регионе.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать», передает Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома, и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана. По мнению аналитиков, вероятность того, что союзники Вашингтона по НАТО пересмотрят свое решение после очередных заявлений американского лидера, мала.

    «Трамп еще в свой первый президентский срок говорил о том, что Североатлантический альянс устарел, а также называл НАТО улицей с односторонним движением.

    Его нынешняя критика стран – членов блока за неготовность помогать США в случае необходимости совсем не нова», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Он счел заявления главы Белого дома «беспорядочной эмоциональной деятельностью». «Дела вокруг операции против Ирана складываются откровенно плохо. Получается, что Трамп создал энергетический кризис. Широкая MAGA-коалиция постепенно от него отказывается. Наконец, с внешними игроками у президента не складывается – сколотить миссию не получается», – уточнил собеседник.

    Как следствие, все это вылилось в резкое выступление. Однако оно вряд ли сложится в политическую линию Вашингтона, считает Дробницкий. «Политика США, как мы видим, управляется не столько эмоциями, сколько последовательной работой самых разных лобби, которые добрались до управленческих рычагов и действуют соответствующим образом.

    Трамп становится практически игрушкой в руках управляющих контуров»,

    – пояснил американист. В этой связи он считает, что американский лидер не станет «наказывать» отказавших ему в помощи в Ормузе. Собеседник напомнил, что ранее Верховный суд США лишил президента возможности вводить произвольные тарифы. «Другими словами, Трамп не может сделать ничего: ни Гренландию отнять, ни пошлины ввести, ни приказать ФРС перестать делиться деньгами с ЕЦБ», – детализировал эксперт.

    Что касается Японии, то встреча Трампа с Такаити вряд ли перерастет в перепалку, как это было, например, с Зеленским. «Токио продолжает блюсти интересы Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе: высказывает решимость защищать Тайвань, постоянно проводит учения флота. Японский премьер действует в логике лоббизма: взамен на свою лояльность она потребует дополнительных ресурсов», – отметил Дробницкий.

    Несколько иной точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению,

    нынешнее решение Европы отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные долгоиграющие последствия.

    «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – считает он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тысяч лет цивилизации Ирана и что сломить гордый иранский народ не получится. Но

    наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, Аргентина, Япония, Филиппины.

    Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично отметил Ткаченко. Германский политолог Александр Рар в свою очередь полагает, что решение европейцев не поддержать Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное. По его мнению, Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состоянии помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию»,

    – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Дробницкий также допускает, что евроатлантическое лобби в скором времени может «сделать ответный шаг». «Весь вопрос в том, сколько ресурсов – политических и материальных – будет потрачено на войну в Иране», – добавил спикер. Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала: для США операция в Ормузском проливе может стать сложнейшей задачей. На данный момент американский флот в регионе не готов к полноценной защите танкеров от иранских атак.

    Корабли, несущие дежурство в Персидском заливе, оснащены ударными ракетами, а не средствами ПРО, и сейчас нуждаются в ротации для перезарядки пусковых установок. В то же время новые силы еще в пути – из Японии в залив выдвигается амфибийная группа. Если в ее составе есть эсминцы, их можно привлечь к эскорту. Если нет – переброска дополнительных кораблей займет время, и значимое усиление появится в регионе не раньше апреля.

    Главная ударная сила ПВО США – эсминцы типа «Арли Берк» с системой «Эгида» и ракетами SM-6. Каждый такой корабль способен нести до 96 ракет и автоматически поражать цели с вероятностью, близкой к единице. Пробить такую оборону одним массированным ударом Иран не в состоянии – это подтвердил и бесполезный опыт хуситов.

    Однако у Тегерана есть другой путь: оперативное планирование. Серия комбинированных атак дронами, баллистическими ракетами, безэкипажными катерами и подводными аппаратами способна заставить эсминцы израсходовать боезапас или покинуть район. Если американцы не смогут обеспечить непрерывную защиту танкеров, цены на нефть продолжат рост, а миссия по деблокированию пролива будет провалена.

    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации