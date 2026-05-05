Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.5 комментариев
Власти Чувашии не исключили введение режима ЧС из-за атаки дрона на Чебоксары
В результате падения дрона в столице Чувашии получило повреждения здание, несколько человек пострадали, власти обсудили введение режима ЧС.
Инцидент произошел в столице региона, где после налета аппарата потребовалась помощь врачей, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.
«В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля», – отметил чиновник.
Руководство Чувашии также оценивает необходимость введения режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня на фоне произошедшего. По словам Артамонова, оперативный штаб уже принял ряд соответствующих решений и продолжает рассматривать возможность объявления ЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по одному из зданий города.
В результате предыдущей атаки дронов повреждения получили 15 различных строений.
Число пострадавших при этом инциденте выросло до 14 человек.