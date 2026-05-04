Дагестану обновили модель управления

Tекст: Олег Исайченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Предыдущий руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Щукин будет возглавлять регион до избрания нового главы. Согласно законодательству, руководителя республики избирают депутаты местного парламента из трех кандидатур, которые вносит президент. Предварительно, выборы пройдут в сентябре текущего года, заявил председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

Щукин с 2024 года занимал пост председателя Верховного суда республики. Накануне он покинул эту должность, уйдя в почетную отставку – соответствующее решение утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. После назначения врио главы региона Щукин прервал отпуск и сейчас находится в Дагестане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов.

Новый врио уже назвал главные задачи на посту. Он заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям остаются первоочередными, передает ТАСС. Также предстоит решать проблемы электро- и водоснабжения, вывоза мусора и занятости населения.

Напомним, ранее 30 апреля представители руководства Дагестана на встрече с президентом предложили на пост главы региона Федора Щукина, а на пост премьера – нынешнего заместителя полпреда России в ДФО Магомеда Рамазанова. Путин согласился с этими кандидатурами, отметив, что знает их обоих.

«Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный, честный. Без всякого сомнения, при решении и текущих, и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей. <…> На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, а он работает принципиально, но бесконфликтно. Это тоже отдельный талант», – отметил Путин, говоря о Щукине.

Говоря о Рамазанове, которого предложили на пост главы правительства Дагестана, Путин отметил: «Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий, то это человек деятельный. Он родом из Дагестана, в правоохранительных органах работал, сейчас работает на Дальнем Востоке, в целом везде с работой всегда справлялся».

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (ныне Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, а в 2002 году – Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление».

Еще во время учебы работал юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района. В ноябре 2013 года назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. В конце 2020 года стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024-го – председателем Верховного суда Дагестана.

Между тем на встрече с представителями Дагестана Путин отметил заслуги Сергея Меликова на посту главы республики, подчеркнув, что они «будут учитываться в его дальнейшей карьере». Экс-глава Дагестана попросил не направлять его на новое место работы, пока он не поможет врио вникнуть в дела республики. «По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько потребуется, потому что несу ответственность за все начатые проекты», – написал Меликов в соцсетях.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года. Он пришел в регион как силовик и решал задачи силовика: безопасность, управляемость, вертикаль,

напомнил военкор Александр Коц, отметив, что чиновник справился со своей работой. «После наводнений и накопившихся социальных проблем регион нуждается в другом – в человеке, который умеет разбирать споры, а не подавлять конфликты. Федор Щукин – кандидатура под эту задачу. За два года он успел заработать репутацию: принципиальный, но без конфронтации. Нижегородец, без клановых связей в республике – и это, судя по всему, плюс, а не минус. Примечательно, что сам дагестанский запрос сложился именно на такую фигуру», – написал Коц в своем Telegram-канале.

Что касается Магомеда Рамазанова, то это бывший сотрудник ФСБ и замполпред в ДФО, продолжил он. «Знает, как работает силовая вертикаль, и понимает региональную специфику. Команда будет опираться на местные кадры. В целом – спокойная, рабочая конфигурация. Без экспериментов, но с понятной логикой смены приоритетов», – считает военкор.

Схожей точки зрения придерживается политолог Илья Гращенков. «Дагестан – один из самых сложных регионов России. Это многонациональная республика, где власть всегда вынуждена балансировать между территориями, кланами, этническими группами, силовыми и хозяйственными элитами», – указал он. «Поэтому

глава Дагестана здесь не просто администратор, а арбитр. В этом смысле судейский опыт Щукина выглядит не случайностью, а политическим сигналом: нужен человек, который умеет работать с конфликтами, процедурами и балансом интересов»,

– написал он в своем Telegram-канале. По мнению Гращенкова, важно и то, что это не одиночная замена, а новая управленческая связка. «То есть Щукин может выполнять роль политического арбитра и гаранта баланса, а Рамазанов – отвечать за исполнительную, хозяйственную и кризисную повестку», – предположил эксперт.

«В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

По его мнению, назначение Щукина «достаточно логичное и призвано исключить перекосы». «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко.

Одна из важнейших задач, стоящих перед Федором Щукиным на посту врио главы Дагестана, – повысить уровень правового сознания в регионе,

считает политолог Павел Данилин. Он напомнил, что недавнее наводнение в Дагестане вызвало масштабные разрушения, в том числе из-за нарушений градостроительных норм при возведении домов. «По версии следствия, незаконная застройка в водоохранной зоне стала следствием превышения должностных полномочий и халатности ряда местных чиновников», – указал спикер.

Еще один пример, по словам Данилина, – взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе в 2023 году. «Причинами, как отмечал тогдашний глава республики Сергей Меликов, стали недобросовестность предпринимателей и технадзора. Эти трагедии показывают, что правоприменительная практика в регионе потребует особого внимания. И теперь этим займется Щукин», – отметил политолог.

Помимо этого, продолжил он, никто не снимает с врио задачи по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. «Надеюсь, компетенции Щукина позволят ему справиться с этими вызовами», – признался Данилин.

«Более того, работа, проделанная самим Щукиным в должности главы Верховного суда республики, была выполнена профессионально и тонко. Думаю, приобретенный опыт позволит ему решить все задачи на нынешнем посту, не допустив внутренних противоречий и распрей в регионе», – заключил он.