Эксперт: Для помощи пострадавшим от паводка в Дагестане будет сделан максимум возможного

Политолог Данилин: Преодолеть последствия паводка в Дагестане поможет опыт Керчи и Оренбурга

Tекст: Андрей Резчиков

«В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».

В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.

«Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.

Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».

Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.

Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.

«Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.

Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.