Суд отправил бывшего сенатора Василия Думу в СИЗО
Бывший сенатор Василий Дума заключен под стражу по делу о покушении на мошенничество, фигурантом дела также стал его адвокат Дмитрий Клеточкин, сообщили в московском суде.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думы и адвоката Дмитрия Клеточкина. В пресс-службе суда РИА «Новости» сообщили: «Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича, обвиняемых в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
В суде уточнили, что оба фигуранта обвиняются именно в покушении на мошенничество. Им вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, что стало основанием для избрания меры пресечения.
Ранее Тверской районный суд Москвы постановил отправить под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
До этого директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер был помещен в подмосковное СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве при рекультивации полигона «Кучино».