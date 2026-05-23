Врач рассказал о состоянии раненых при атаке на колледж в Старобельске

Врач Котуха рассказал о крайне тяжелом состоянии раненого в Старобельске

Tекст: Вера Басилая

После атаки вооруженных сил Украины на учебное заведение в Луганской Народной Республике один из пострадавших находится в критическом состоянии, передают «Вести». Остальные раненые остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.

Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха пояснил ситуацию с пациентами.

«На данный момент состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое и стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь», – рассказал Котуха.

Число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на колледж в Старобельске террористической.