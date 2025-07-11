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Верку Сердючку предложили «отменить» на Украине за русский язык
Украинский продюсер Кондратюк призвал «отменить» Верку Сердючку за русские песни
Украинский продюсер обвинил Андрея Данилко (Верку Сердючку) в отсутствии принципиальной позиции и предложил полностью прекратить поддержку артиста за исполнение песен на русском языке.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал исполнителя Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, за исполнение песен на русском языке, передает ТАСС. Он призвал к полному игнорированию артиста и прекращению поддержки его творчества.
Кондратюк заявил: «Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар. У него (Андрея Данилко) нет мозгов».
Он также отметил, что для перевода одной из самых известных песен Сердючки «Дольче Габбана» на украинский язык достаточно изменить окончания только в двух местах, однако Данилко этого не делает. По мнению Кондратюка, артист сознательно приравнивает себя к «интеллектуальному нацменьшинству» и ему все равно на подобные замечания.
Ранее бывший украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень требовал от полиции принять меры в отношении Данилко за исполнение русскоязычных песен на концерте. Позже Кремень признал, что такие действия не нарушают закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый в 2019 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии Винченцо Де Лука осудил попытки отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Он подчеркнул, что культура и искусство являются пространством для диалога и развития ценностей солидарности между людьми.