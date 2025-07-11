Украинский продюсер Кондратюк призвал «отменить» Верку Сердючку за русские песни

Tекст: Евгения Караваева

Украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал исполнителя Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, за исполнение песен на русском языке, передает ТАСС. Он призвал к полному игнорированию артиста и прекращению поддержки его творчества.

Кондратюк заявил: «Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар. У него (Андрея Данилко) нет мозгов».

Он также отметил, что для перевода одной из самых известных песен Сердючки «Дольче Габбана» на украинский язык достаточно изменить окончания только в двух местах, однако Данилко этого не делает. По мнению Кондратюка, артист сознательно приравнивает себя к «интеллектуальному нацменьшинству» и ему все равно на подобные замечания.

Ранее бывший украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень требовал от полиции принять меры в отношении Данилко за исполнение русскоязычных песен на концерте. Позже Кремень признал, что такие действия не нарушают закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый в 2019 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии Винченцо Де Лука осудил попытки отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Он подчеркнул, что культура и искусство являются пространством для диалога и развития ценностей солидарности между людьми.