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Уолтц назвал опасения за Киев причиной отказа Украины отступать в Донбассе
Уолтц: Украина боится отдавать Донбасс из-за угрозы Киеву
Украина продолжает сопротивляться передаче оставшейся под ее контролем части Донбасса, опасаясь открытия российским войскам пути к Киеву, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
«Есть небольшая полоска Донбасса, которую русские еще не заняли. Но как только они ее преодолеют, откроется путь прямо на Киев. Именно поэтому украинцы так упорно сопротивляются передаче территорий», – приводят слова Уолтца «Вести».
По его мнению, этот небольшой участок Донбасса имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе.
Президент Владимир Путин заявил, что жители Донбасса объявили о независимости от Украины в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенных Наций.