Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
За сутки при атаках украинских БПЛА в ЛНР погибли пять человек
Пасечник: За сутки при атаках украинских БПЛА в ЛНР погибли пять человек
В результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Луганской народной республики погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Тяжелые сутки для нашей республики: пять человек погибли. Еще пятеро ранены, среди них – трое детей», – написал он на своей странице в Max. Пасечник уточнил, что на дороге Старобельск – Новоайдар атакован легковой автомобиль, погиб 25-летний водитель, пострадали 16-летняя девушка и 17-летний парень.
В Новопсковском округе удар пришелся по грузовику, погиб водитель. На дороге Антрацит – Ровеньки атакована «Газель», погиб 42-летний мужчина. На въезде в Счастье под обстрел попала дорожная техника: погиб один сотрудник, еще один ранен.
В Троицком округе беспилотник ударил по придомовой территории, погиб мужчина. Также пострадали водитель легкового автомобиля в Старобельском округе и 17-летний юноша в Кременском округе.
Из-за удара по объектам энергетической инфраструктуры северная часть республики осталась без электричества, аварийные бригады работают над стабилизацией ситуации, добавил глава региона.
За сутки под огнем оказались девять муниципалитетов, повреждены автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры. Системы противовоздушной обороны и силы мобильных огневых групп уничтожили около 70 воздушных целей, сообщил Пасечник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье под завалами атакованного дроном ВСУ дома в Лисичанске нашли тело пожилой женщины.
В субботу глава региона сообщил о гибели человека в результате серии атак украинских беспилотников в ЛНР.
В пятницу из-за участившихся ударов власти республики ограничили движение межрегионального пассажирского транспорта.