В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
Человек погиб при атаках дронов ВСУ в ЛНР
В результате ударов ВСУ по территории ЛНР погиб один мирный житель
В результате серии атак украинских беспилотников в ЛНР один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Рубежном украинский беспилотник ударил рядом с магазином, из-за чего погиб 37-летний мужчина, указал глава ЛНР в Max.
На дорогах в Старобельском, Станично-Луганском и Перевальском муниципальных округах атакам подверглись грузовые автомобили, которые перевозили зерно, хлеб и строительные материалы. Ранения получили трое водителей, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Новой Астрахани Кременского муниципального округа дроны атаковали станцию скорой помощи. Медицинский персонал не пострадал, однако повреждены здание и транспортные средства. В Старобельске украинские войска прицельно ударили по спасателям, ликвидировавшим последствия атаки на АЗС, сотрудники МЧС успели укрыться в безопасном месте.
Под огнем оказались жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске, Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе. Системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили над территорией республики около 40 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ЛНР решили ограничить движение межрегионального пассажирского транспорта из-за участившихся атак украинских беспилотников.
63-летняя женщина погибла в результате удара беспилотника в районе автобусной остановки в Луганске.
В четверг в регионе один человек погиб и двое пострадали при атаках украинских войск.