Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

Tекст: Ольга Никитина

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году

Рождественский пост начинается 28 ноября 2026 года, в субботу.

Он имеет постоянные даты и ежегодно продолжается с 28 ноября по 6 января включительно.

Основные даты Рождественского поста 2026–2027:

Начало поста – 28 ноября 2026 года

Последний день поста – 6 января 2027 года

Рождественский сочельник – 6 января 2027 года

Рождество Христово – 7 января 2027 года

Продолжительность – 40 дней

Рождественский пост также называют Филипповым, поскольку заговенье связано с днем памяти апостола Филиппа, который отмечается 27 ноября.

Сколько длится Рождественский пост

Рождественский пост продолжается 40 дней.

Это последний многодневный пост календарного года. Он начинается в конце ноября и завершается непосредственно перед Рождеством Христовым.

Основной смысл этого периода в православной традиции – духовная подготовка к празднику Рождества. Ограничения в еде рассматриваются как одна из составляющих поста наряду с молитвой, покаянием, участием в богослужениях, помощью другим людям и вниманием к собственной духовной жизни.

Что можно есть в Рождественский пост

Основу постного рациона составляют продукты растительного происхождения.

В меню можно включать:

Овощи

Фрукты и ягоды

Крупы

Макаронные изделия без скоромных ингредиентов

Бобовые

Грибы

Орехи

Семена

Хлеб и другую выпечку без молока, сливочного масла и яиц

Растительные масла в дни, когда они допускаются уставом

Рыбу в разрешенные дни

Рацион не обязательно должен состоять из дорогих или необычных продуктов. Постными могут быть каши, супы, овощные блюда, картофель, фасоль, чечевица, грибы и простая выпечка без продуктов животного происхождения.

Что нельзя есть в Рождественский пост

Во время Рождественского поста православная традиция предполагает отказ от скоромной пищи.

К ней относятся:

Мясо

Птица

Колбасные и мясные изделия

Молоко

Сливочное масло

Сметана

Творог

Сыр

Йогурт и другие молочные продукты

Яйца

Рыба не запрещена на все 40 дней. В определенные дни Рождественского поста церковный Устав допускает ее употребление.

Можно ли есть рыбу в Рождественский пост

Да. Рождественский пост менее строг в отношении рыбы, чем Великий пост, однако разрешена она не ежедневно.

Конкретный календарь зависит от дня недели и праздников.

В 2026 году 28 ноября, первый день Рождественского поста, приходится на субботу, и по православному календарю в этот день рыба разрешена.

Рыба разрешается также 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В 2026 году этот праздник приходится на пятницу, однако в честь двунадесятого праздника предусмотрено послабление.

19 декабря 2026 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, который приходится на субботу, также разрешается рыба.

Для точного определения трапезы на конкретную дату удобнее пользоваться православным календарем соответствующего года, поскольку правила могут меняться в зависимости от того, на какой день недели выпадает церковный праздник.

Календарь питания в Рождественский пост 2026–2027

Важно различать монастырский Устав и практику поста для мирян.

Типикон содержит подробные правила о сухоядении, горячей пище, растительном масле, вине и рыбе. Однако переносить монастырский режим питания на всех верующих без учета здоровья и жизненных обстоятельств неправильно.

В общем виде традиционный порядок Рождественского поста выглядит следующим образом.

Понедельник, среда и пятница

По строгому Уставу это более постные дни. Ограничивается употребление рыбы, вина и растительного масла, если церковный праздник не предусматривает послабления.

В монастырской традиции в отдельные дни предусматривается сухоядение.

Вторник и четверг

Обычно разрешается горячая растительная пища с маслом. Возможность употребления рыбы зависит от периода поста и церковного праздника.

Суббота и воскресенье

До усиления поста перед Рождеством правила обычно мягче. В предусмотренные календарем дни разрешается рыба и пища с растительным маслом.

При этом конкретное разрешение лучше проверять по календарю на нужную дату.

Первый период Рождественского поста

Начальная часть поста традиционно считается более мягкой по сравнению с последними днями перед Рождеством.

В 2026 году уже в первый день, 28 ноября, разрешается рыба.

Особое место занимает 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников, и в 2026 году в этот день разрешается рыба.

Пост после 19 декабря

По мере приближения Рождества пост постепенно становится строже.

При этом нельзя механически считать, что после 19 декабря рыба запрещена абсолютно во все дни: церковный календарь учитывает праздники и богослужебный статус конкретной даты.

Для бытового материала безопаснее ориентироваться на календарь текущего года, а человеку, который хочет соблюдать пост строго по Уставу, – дополнительно обсудить меру поста со священником.

Последние дни перед Рождеством

С 2 по 6 января традиционно приходится наиболее строгая часть Рождественского поста.

Рацион становится проще, а церковная традиция сильнее сосредоточена на непосредственной подготовке к празднику Рождества Христова.

Последний день поста – 6 января, Рождественский сочельник.

Рождественский сочельник 6 января 2027 года

В 2027 году Рождественский сочельник приходится на среду, 6 января.

По православному календарю это строгий постный день. В календаре на эту дату указано сухоядение.

С Сочельником связана традиция не вкушать пищу до появления первой звезды. В церковном объяснении она связана с богослужением Навечерия Рождества и символом Вифлеемской звезды.

После этого традиционно едят сочиво – блюдо из зерна, меда и других постных ингредиентов.

Однако правило полного воздержания от еды до вечера нельзя воспринимать как обязательное для всех независимо от здоровья. Детям, пожилым, беременным, людям с хроническими заболеваниями и тем, кому длительное голодание противопоказано, необходимо учитывать состояние организма.

Что такое сочиво

Сочиво – традиционное постное блюдо, давшее название Рождественскому сочельнику.

Его готовят из вареных зерен пшеницы или другой крупы. В блюдо могут добавлять:

Мед

Изюм

Орехи

Мак

Сухофрукты

Состав сочива различается в зависимости от семейной и региональной традиции.

Можно ли растительное масло в Рождественский пост

Растительное масло разрешается не каждый день при строгом соблюдении монастырского Устава.

В более строгие дни предполагается пища без масла, в другие дни оно допускается.

При этом мирянам не следует воспринимать подробный монастырский календарь как медицински обязательную диету. Степень пищевых ограничений может зависеть от здоровья, возраста и характера работы.

Можно ли пить вино в Рождественский пост

В монастырском Уставе на отдельные праздничные дни предусмотрено употребление вина.

Это не означает, что алкоголь является необходимой частью поста или что верующему нужно обязательно включать его в рацион.

Человек может полностью отказаться от алкоголя на весь период поста.

Можно ли морепродукты в Рождественский пост

Единого бытового правила для всех видов морепродуктов в православной практике формулировать не стоит.

Вопрос о морепродуктах часто связан с местными традициями и конкретной мерой поста. Если человек хочет соблюдать пост в соответствии с церковным Уставом, этот вопрос лучше уточнить у священника.

Можно ли сладкое в Рождественский пост

Сам по себе сладкий вкус не делает продукт скоромным.

Можно употреблять сладости, в составе которых нет запрещенных продуктов животного происхождения.

При покупке следует проверять состав: в выпечке, шоколаде, десертах и печенье могут содержаться молоко, сливочное масло, сливки и яйца.

При этом духовный смысл поста предполагает не поиск максимально большого количества формально разрешенных лакомств, а добровольное самоограничение.

Можно ли кофе и чай в пост

Чай и кофе сами по себе не относятся к скоромным продуктам.

При этом молоко и сливки животного происхождения в обычном постном рационе не используются.

Их можно заменить растительными напитками, если они подходят человеку и не содержат нежелательных ингредиентов.

Какие блюда приготовить в Рождественский пост

Постное меню может оставаться разнообразным.

На завтрак подойдут:

Каша на воде

Овсянка с фруктами

Гречка

Хлеб с овощной намазкой

Фрукты и орехи

На обед можно приготовить:

Постный борщ

Щи

Грибной суп

Суп из чечевицы

Овощной суп

Фасолевый суп

На ужин:

Тушеные овощи

Картофель

Гречка с грибами

Чечевица

Фасоль

Овощное рагу

В дни, когда разрешена рыба, рацион можно дополнить рыбными блюдами.

Как получить достаточно белка в пост

При отказе от мяса, молочных продуктов и яиц важно оставить в рационе другие источники белка.

К ним относятся:

Чечевица

Фасоль

Горох

Нут

Соя и продукты из нее

Орехи

Семена

Крупы

Грибы могут дополнять рацион, однако не являются полноценной заменой всех других источников белка.

В разрешенные дни дополнительным источником белка служит рыба.

Кому можно ослабить Рождественский пост

Церковная практика допускает индивидуальную меру поста.

Особенно внимательно к ограничениям следует подходить:

Детям

Беременным женщинам

Кормящим женщинам

Пожилым людям

Людям с хроническими заболеваниями

Людям, которым назначено лечебное питание

Тем, кто занят тяжелым физическим трудом

Путешествующим

Во всех этих случаях смысл поста не сводится к тому, чтобы любой ценой соблюдать максимально строгий пищевой режим.

Меру ограничений можно обсудить со священником, а при заболеваниях – с лечащим врачом.

Как соблюдать Рождественский пост без вреда для здоровья

Резкая смена рациона подходит не всем.

Если человек на 40 дней исключает мясо, яйца и молочные продукты, важно следить за разнообразием питания.

В рационе должны оставаться:

Источники растительного белка

Овощи

Фрукты

Крупы

Бобовые

Орехи и семена

Растительные жиры в разрешенные дни

При хронических заболеваниях пищеварительной системы, сахарном диабете, анемии, заболеваниях почек и других состояниях рацион необходимо согласовать с врачом.

Не следует самостоятельно назначать себе витаминные препараты только потому, что начался пост. Необходимость приема железа, витамина B12, витамина D и других веществ определяют с учетом питания, состояния здоровья и при необходимости результатов обследования.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Пищевые ограничения – только одна сторона поста.

Православная традиция призывает в этот период уделять больше внимания духовной жизни.

Верующие стараются:

Больше времени уделять молитве

Посещать богослужения

Читать Евангелие

Помогать нуждающимся

Примиряться с людьми

Сдерживать гнев и раздражение

Отказываться от излишней суеты и развлечений

При этом в Церкви нет универсального бытового запрета на работу, уборку, стрижку, мытье или другие обычные повседневные дела только из-за того, что идет Рождественский пост.

Можно ли праздновать Новый год в Рождественский пост

Новый год приходится на период Рождественского поста.

В ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027 года пост еще продолжается.

Для верующего человека это означает, что праздничный стол можно сделать постным. При этом степень ограничений зависит от выбранной меры поста.

Новогодняя ночь сама по себе не отменяет Рождественский пост.

Человек, который строго соблюдает церковные правила, может заранее продумать постное праздничное меню.

Когда заканчивается Рождественский пост 2026–2027

Последний день поста – 6 января 2027 года.

Это Рождественский сочельник.

Пост завершается с наступлением праздника Рождества Христова 7 января 2027 года.

В этот день верующие разговляются – возвращаются к скоромной пище.

Как правильно выходить из поста

После длительного периода пищевых ограничений не стоит сразу резко увеличивать количество жирной и тяжелой пищи.

Особенно это важно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

После поста можно постепенно возвращать в рацион привычные продукты и не превращать праздничное застолье в чрезмерную нагрузку на организм.

Если человек соблюдал строгий пост или имеет хронические заболевания, рекомендации по питанию лучше обсудить с врачом.

Духовный смысл Рождественского поста

Рождественский пост – прежде всего время подготовки к Рождеству Христову.

С точки зрения церковной традиции его смысл не ограничивается изменением меню.

Пост предполагает внимание к молитве, покаянию, добрым делам, отношениям с близкими и помощи тем, кто в ней нуждается.

Поэтому соблюдение всех гастрономических правил при отсутствии внутренней работы не является главной целью поста.

Кратко: Рождественский пост 2026–2027

Рождественский пост начинается 28 ноября 2026 года.

Продолжается он 40 дней.

Последний день – 6 января 2027 года.

Рождественский сочельник – 6 января.

Рождество Христово – 7 января 2027 года.

Во время поста не едят мясо, молочные продукты и яйца.

Рыба разрешается в предусмотренные церковным календарем дни.

В 2026 году рыба разрешена в первый день поста 28 ноября, на Введение 4 декабря и в день святителя Николая 19 декабря.

Для мирян мера пищевых ограничений может отличаться от строгого монастырского Устава.

Главный смысл Рождественского поста – духовная подготовка к празднику Рождества Христова.

Частые вопросы

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?

28 ноября 2026 года.

Когда заканчивается Рождественский пост?

Последний день – 6 января 2027 года. Рождество Христово празднуется 7 января.

Сколько дней длится Рождественский пост?

40 дней.

Можно ли есть мясо в Рождественский пост?

Нет. Мясо относится к скоромной пище и исключается на весь период поста.

Можно ли молочные продукты?

Обычный постный рацион исключает молоко, сыр, творог, сливочное масло и другие молочные продукты.

Можно ли яйца?

Нет. Яйца также относятся к скоромным продуктам.

Можно ли рыбу?

Да, в определенные дни. Конкретные даты зависят от календаря и церковных праздников.

Можно ли рыбу 4 декабря 2026 года?

Да. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2026 года рыба разрешается.

Можно ли рыбу на Николая Чудотворца 19 декабря?

В 2026 году 19 декабря приходится на субботу, и православный календарь указывает разрешение на рыбу.

Что можно есть 6 января в Сочельник?

6 января 2027 года – строгий постный день. С ним связана традиция не вкушать пищу до первой звезды, а затем есть сочиво. Меру поста необходимо соотносить с состоянием здоровья.

Можно ли отмечать Новый год в Рождественский пост?

Новый год приходится на период поста. Праздничный стол можно сделать постным, а меру ограничений выбрать с учетом церковной практики, состояния здоровья и личных обстоятельств.