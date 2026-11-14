Tекст: Антон Антонов

«Очередные атаки украинских беспилотников вновь привели к травмированию мирных жителей. В результате ударов пострадали четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Ещё один пострадавший – житель 1988 года рождения», – сообщила администрация в «Максе».

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены два частных домовладения и два автомобиля, в том числе машина скорой помощи.

В администрации округа удары по мирным жителям и медицинским работникам назвали терроризмом, направленным на запугивание населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирный житель Запорожской области получил ранения и был госпитализирован в результате атаки украинского беспилотника.

На прошлой неделе в Каменско-Днепровском округе мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.

В конце октября в Каменско-Днепровском округе мирная жительница получила тяжелые ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.