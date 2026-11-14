В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области
В результате атаки украинских беспилотников ранены четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи, сообщила администрация Каменско-Днепровского округа Запорожской области.
«Очередные атаки украинских беспилотников вновь привели к травмированию мирных жителей. В результате ударов пострадали четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Ещё один пострадавший – житель 1988 года рождения», – сообщила администрация в «Максе».
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены два частных домовладения и два автомобиля, в том числе машина скорой помощи.
В администрации округа удары по мирным жителям и медицинским работникам назвали терроризмом, направленным на запугивание населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирный житель Запорожской области получил ранения и был госпитализирован в результате атаки украинского беспилотника.
На прошлой неделе в Каменско-Днепровском округе мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.
В конце октября в Каменско-Днепровском округе мирная жительница получила тяжелые ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.