В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Акции памяти прошли в Хорватии после убийства пациента психбольницы Периша
В субботу в нескольких городах Хорватии, включая Загреб и Сплит, прошли акции памяти в связи с гибелью 32-летнего Кристиана Йосипа Периша в психиатрической клинике; медработники арестованы по подозрению в убийстве, пишут СМИ.
Граждане почтили жертву восемью минутами молчания. Это время символизирует продолжительность страданий, которые перенес молодой человек перед смертью, пишет Portal.hr.
Инцидент произошел в загребской психиатрической больнице. Инспекция Минздрава выявила нарушения в документации, касающейся фиксации пациентов. Четверо медработников сейчас находятся под стражей по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, передает Informat.ro.
После гибели пациента директор клиники, ее заместитель, а также четыре из семи членов совета директоров подали в отставку.
Семья Периша объявила о проведении официальной поминальной церемонии 21 ноября в Загребе, подчеркнув, что она не связана с протестными акциями.
Семья Периша выступила с требованием провести расследование в отношении всех медицинских работников, участвовавших в применении к нему мер физического ограничения, пересмотреть правила использования таких мер, а также обеспечить обязательное видеонаблюдение за подобными процедурами, сообщает hina.hr.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра во Франции обвинили в смерти женщины при госпитализации в психлечебницу.