Сбой Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в бассейне в ФРГ

WDR: Сбой Microsoft стал причиной отравления 15 человек в немецком бассейне

Tекст: Вера Басилая

Причиной инцидента в бассейне парка развлечений на западе Германии стало превышение концентрации хлора, вызванное сбоем в системе Microsoft. Несколько пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.

Из-за неполадок в сервисе Outlook система контроля не смогла отправить электронное письмо с предупреждением о превышении допустимого уровня химического вещества. В результате автоматическая дозирующая система подала в воду избыточное количество хлора.

После происшествия воду в бассейне полностью заменили, сейчас комплекс вновь открыт для посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

В пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.

Немецкие компании столкнулись с проблемами в работе из-за глобальных перебоев в сервисах Microsoft.