Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.3 комментария
В парке развлечений в Германии около 15 человек отравились хлором
Около 15 человек получили отравление хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.
Инцидент произошел в пятницу на территории отеля при парке развлечений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Несколько гостей пожаловались на недомогание. Четверо пострадавших были госпитализированы: один человек получил травмы средней тяжести, трое – легкие. Бассейн временно закрыли для замены воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле несколько человек в Москве получили признаки отравления после посещения фитнес-клуба.
В марте региональное следственное управление СК сообщило об отравлении девяти детей хлором в сауне в Стерлитамаке.
В августе 2025 года в частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек отравились парами хлора.