В парке развлечений в Германии около 15 человек отравились хлором

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в пятницу на территории отеля при парке развлечений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Несколько гостей пожаловались на недомогание. Четверо пострадавших были госпитализированы: один человек получил травмы средней тяжести, трое – легкие. Бассейн временно закрыли для замены воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле несколько человек в Москве получили признаки отравления после посещения фитнес-клуба.

В марте региональное следственное управление СК сообщило об отравлении девяти детей хлором в сауне в Стерлитамаке.

В августе 2025 года в частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек отравились парами хлора.