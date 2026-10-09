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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    9 октября 2026, 02:00 • Новости дня

    В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

    Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

    Tекст: Антон Антонов

    Контрольный комитет бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, задержанного по подозрению в шпионаже, и руководителя его аппарата Манфреда Данкесрайтера.

    Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

    «Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

    Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

    Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

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    8 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems пообещала Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков

    Укринформ: Немецкая Quantum Systems пообещала Украине десятки тысяч дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    До конца года немецкая оборонная компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч беспилотников SPYS, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «В выходные было подписано соглашение о намерениях по пакету на десятки тысяч SPYS», – заявил вице-президент компании Маттиас Лен на брифинге в Берлине.

    Отмечается, что дроны-перехватчики были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В апреле Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    В 2025 году немецкая Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине.

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    8 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Фарфоровая фабрика Kahla в Германии объявила о закрытии

    Bild: Фарфоровая фабрика Kahla объявила о закрытии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Мария Иванова

    Фарфоровая фабрика Kahla в германской земле Тюрингия закроется до конца года из-за высоких затрат на электроэнергию.

    Предприятие подало заявление на банкротство еще в начале года. Причиной закрытия стало снижение количества заказов и рост производственных расходов из-за подорожания энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Конкурсный управляющий Рольф Ромбах сообщил, что фабрике не удалось привлечь инвесторов. «К сожалению, переговоры с двумя турецкими инвесторами не завершились успехом», – сказал Ромбах.

    Производство фарфора завершится в конце октября, до конца года изделия будут окрашивать. Продажи продолжатся до марта следующего года. По словам Ромбаха, цены на газ делают масштабное производство фарфора в Германии невозможным. История фабрики насчитывает более 180 лет, во времена ГДР она была центром фарфорового производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

    В пятницу крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство.

    В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

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    8 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Захарова назвала правительство Германии неудачниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Германии состоит из неудачников, а канцлеру Фридриху Мерцу следует прекратить обманывать граждан.

    Захарова обвинила власти ФРГ в усугублении кризиса в стране и призвала канцлера Фридриха Мерца перестать обманывать граждан, передает РИА «Новости».

    «Каждый новый шаг этого германского правительства, правительства неудачников, загоняет Германию все глубже в кризис, и выбираться из этого будут же не «Мерцы», – сказала Захарова.

    По ее словам, немецкие руководители рассчитывают «сорвать куш», обещанный западным военно-промышленным комплексом, и скрыться. Дипломат отметила, что расплачиваться за эти решения придется гражданам Германии, которые были жесточайшим образом обмануты.

    Захарова добавила, что власти продолжают воровать деньги из карманов немцев для поддержки идеологии агрессии, и призвала немецкое общество самостоятельно отстаивать свои права.

    «Я думаю, именно поэтому с такой легкостью из карманов граждан Германии «Мерцы» и ему подобные продолжают воровать деньги для того, чтобы поддерживать вот эту идеологию агрессии. Другое дело, что, наверное, Мерцу стоило бы уже давным-давно пошарить в своих собственных карманах, туго набитых. Но в этом смысле это уже задача немецкого общества каким-то образом отстаивать свои собственные права», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова заявила о вовлеченности Мерца в киевские коррупционные схемы.

    В среду канцлер пожаловался на нападки прессы.

    Иностранные журналисты назвали происходящее в Германии крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

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    8 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

    Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бюджетный комитет парламента Германии согласовал приобретение дополнительных военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, несмотря на юридические претензии со стороны нидерландской компании Damen, сообщили СМИ.

    Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

    Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

    Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

    Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

    В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.

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    8 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Посол Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией

    Посол Нечаев заявил о курсе Берлина на разрушение связей с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, которые выстраивались веками, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «После провозглашения так называемой «смены эпох» немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся веками», – заявил Нечаев в интервью РИА «Новости».

    Российский посол отметил, что германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия генеральных консульств и Русского дома в Берлине.

    Дипломат пояснил, что еще несколько лет назад назвал бы невозможным сценарий, при котором Германия закрывает все пять российских генконсульств, высылает сотни сотрудников представительств и готовится к «скорой войне» с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии. Посол напомнил немецким властям об истории войн с Россией. В воскресенье в Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома.

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    8 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека

    Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.

    «По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Правоохранители просят местное население не покидать дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.

    Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.

    До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Посол Нечаев: Рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе

    Посол Нечаев заявил об отказе европейцев верить в российскую угрозу

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждане европейских государств выступают против милитаристских призывов и разрушения собственной экономики ради конфронтации с Москвой, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Простые люди не хотят смотреть на продолжающееся разрушение экономики, промышленности и социальной сферы своих государств, не хотят снова готовиться к «маршу на восток», все меньше верят в лозунги о мнимой российской угрозе. Это очевидно», – сказал Нечаев РИА «Новости».

    Он добавил, что избиратели активно выражают недовольство на уличных акциях и региональных выборах. Этот голос недовольных граждан хорошо слышен, отметил дипломат.

    В сентябре правящий Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем потерпел серию политических поражений. В Саксонии-Анхальт партия получила 17,2%, в Берлине уступила «Левым», а в Мекленбурге-Передней Померании впервые вылетела из парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии и напомнил политэлите ФРГ историю войн с Россией.

    Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации.


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    8 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Большая часть заявленной ФРГ помощи Украине осталась внутри страны

    IfW: Большая часть из 100 млрд евро помощи Киеву осталась в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии потратили на Украину около половины из выделенных 100 млрд евро, большая часть средств пошла на поддержку украинских беженцев внутри ФРГ.

    Большая часть помощи Германии для Украины остается в ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

    «Из 100 млрд евро, которые федеральное правительство Германии указывает в качестве «двусторонней помощи Украине» (по состоянию на 30 июня 2026 года), лишь около 41,7 млрд евро можно отнести к категории фактической помощи Украине», – говорится в сообщении.

    Из 100 млрд евро на гражданскую поддержку пришлось 43,3 млрд, а на военную – 57,6 млрд евро. При этом 80% гражданского бюджета осталось внутри Германии в виде социальных пособий беженцам. На саму Украину из этой статьи поступило 7,4 млрд евро.

    В военной сфере из 57,6 млрд евро около 22 млрд составили долгосрочные обязательства. В 2022–2025 годах Берлин выделил Киеву 22,7 млрд евро, а на следующий год заложил еще 11,6 млрд, но реальные объемы выплат неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.

    В воскресенье Берлин предоставил Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Ранее Германия потребовала от Украины денег за оружие.

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    8 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны

    Посол в ФРГ Нечаев заявил о ревизии Берлином итогов Второй мировой войны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что определенные политические силы в Берлине проводят курс на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и замалчивание решающего вклада Советского Союза в разгром нацизма.

    Определенные политические силы в Германии стремятся пересмотреть исторические факты и скрыть масштаб вклада СССР в победу, передает РИА «Новости».

    «Упомянутые тенденции, включая запрет на демонстрацию символики Великой Победы на советских воинских мемориалах и захоронениях, отказ от приглашения официальных российских представителей на акции памяти, попытки переписать отдельные страницы новейшей истории, включая нежелание признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, – все это производная курса определенных политических сил», – заявил Сергей Нечаев.

    С 2022 года полиция Берлина регулярно вводит запреты на советскую и российскую символику, включая демонстрацию георгиевских ленточек, в дни памятных мероприятий 8 и 9 мая.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва продолжит добиваться на международном уровне признания преступлений нацистов против граждан СССР актами геноцида.

    Ранее Нечаев обвинил Берлин в разрушении двусторонних связей с Россией.

    В мае правительство ФРГ отказалось назвать страны, освободившие Германию от нацизма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на пугающее распространение «метастазов нацизма» в странах НАТО и Евросоюза, в частности в Германии и Прибалтике.

    До этого Лавров указал на распространение нацистских идей в Германии.

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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