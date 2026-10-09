В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

Tекст: Антон Антонов

Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

«Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.