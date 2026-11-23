Климатический саммит COP31 завершился провалом

France24: Страны не смогли согласовать итоговый текст COP31 из-за нефти и газа

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры почти двухсот стран на конференции ООН по климату COP31 в Анталье завершились без принятия итогового документа: предложенный в последний момент проект не получил консенсусной поддержки из-за отсутствия прямых упоминаний нефти, газа и угля, передает France24.

Президент саммита и министр экологии Турции Мурат Курум, обращаясь к делегатам на заключительном пленарном заседании, подчеркнул: «Этот текст не был навязан никому». Он заявил, что не видит согласия по документу, поэтому решения не были приняты. Проект сохранял цель электрификации мировой экономики, но лишь ссылался на прежнюю глобальную договоренность 2023 года об отказе от ископаемого топлива, не называя его напрямую.

Председательствующая в Совете ЕС Ирландия и другие страны, включая Панаму и ряд малых островных государств, отвергли текст, настаивая на четкой формулировке о переходе от ископаемого топлива; министр климата Ирландии Дарраг О’Брайен заявил, что Евросоюз не одобрит «покровное решение», в котором даже не упомянуто ископаемое топливо. Саудовская Аравия при этом сопротивлялась жесткому языку об отказе от нефти и газа, а Россия на финальной пленарной сессии выступила против любого оформления поэтапного отказа от ископаемого топлива, пишет Politico.

Последние варианты текста сохранили спорный акцент на расширении технологий улавливания и хранения углекислого газа и целевой показатель увеличения доли электричества в конечном энергопотреблении мира до 35% к 2035 году, однако не уточнили, что этот рост должен обеспечиваться чистой возобновляемой генерацией. На саммите также обострились споры о финансировании адаптации к изменению климата, роли докладов МГЭИК для глобальной инвентаризации выбросов в 2028 году и реакции на ожидаемое превышение порога потепления в 1,5 градуса, при этом развивающиеся страны раскритиковали исключение из проекта цели по выделению 120 млрд долларов на адаптацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Германия и Евросоюз отвергли проект итогового документа COP31 в Анталье из-за отсутствия в нем четких обязательств по отказу от ископаемого топлива.

В четверг Россия и Ватикан выступили против включения понятия «гендер» в тексты климатического саммита ООН в Турции, вызвав недовольство Евросоюза.

В понедельник Турция как принимающая сторона решила не приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках конференции COP31.