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Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке днем в четверг произвел пепловый выброс на высоту около 10,5 км, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10,5 тыс. метров над уровнем моря», – говорится в сообщении филиала на платформе «Макс». Выброс произошел в 15:58 по местному времени (08:58 мск).
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о продолжающемся эксплозивно-экструзивном извержении. Оно сопровождается газово-паровой активностью и ростом нового блока лавы. Вулканологи предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 км возможны в любое время.
Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки высотой 3283 метра. Это самый северный действующий вулкан региона, находящийся в 47 км от поселка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее камчатские вулканологи заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на Шивелуче.
Также вулкан выбросил столб пепла на высоту около шести километров.
Кроме того, мощный выброс вулканических частиц на высоту 11 км произошел из-за активного формирования нового купола у Шивелуча.