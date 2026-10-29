Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10,5 тыс. метров над уровнем моря», – говорится в сообщении филиала на платформе «Макс». Выброс произошел в 15:58 по местному времени (08:58 мск).

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о продолжающемся эксплозивно-экструзивном извержении. Оно сопровождается газово-паровой активностью и ростом нового блока лавы. Вулканологи предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 км возможны в любое время.

Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки высотой 3283 метра. Это самый северный действующий вулкан региона, находящийся в 47 км от поселка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее камчатские вулканологи заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на Шивелуче.

Также вулкан выбросил столб пепла на высоту около шести километров.

Кроме того, мощный выброс вулканических частиц на высоту 11 км произошел из-за активного формирования нового купола у Шивелуча.