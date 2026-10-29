Наемник из США заочно получил 13,5 года колонии за участие в боях за ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Маккучон будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Верховный суд ДНР приговорил Маккучона к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

Осенью 2022 года американец прошел военную подготовку на базе интернационального легиона, после чего вступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду Сил беспилотных систем ВСУ. В боевых действиях он принимал участие до весны 2026 года и получил за свои услуги сумму, эквивалентную более чем 3,5 млн рублей.

Суд признал Маккучона виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Полученные американцем деньги решено конфисковать в собственность государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Верховный суд ДНР назначил канадскому наемнику Инсо Джону 14 лет колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. В начале месяца суд приговорил к 14 годам колонии наемника из США Джонатана Дэвида Милфорда. В прошлом году Верховный суд ЛНР осудил на 13 лет лишения свободы наемника из Чехии.