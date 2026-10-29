Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?2 комментария
Американский наемник заочно получил 13,5 года колонии в ДНР
Наемник из США заочно получил 13,5 года колонии за участие в боях за ВСУ
Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор 38-летнему гражданину США Трою Джеймсу Маккучону, назначив ему 13 лет и шесть месяцев лишения свободы за наемничество в рядах украинской армии, сообщили в прокуратуре региона.
Маккучон будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Верховный суд ДНР приговорил Маккучона к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.
Осенью 2022 года американец прошел военную подготовку на базе интернационального легиона, после чего вступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду Сил беспилотных систем ВСУ. В боевых действиях он принимал участие до весны 2026 года и получил за свои услуги сумму, эквивалентную более чем 3,5 млн рублей.
Суд признал Маккучона виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Полученные американцем деньги решено конфисковать в собственность государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Верховный суд ДНР назначил канадскому наемнику Инсо Джону 14 лет колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. В начале месяца суд приговорил к 14 годам колонии наемника из США Джонатана Дэвида Милфорда. В прошлом году Верховный суд ЛНР осудил на 13 лет лишения свободы наемника из Чехии.