Семьи жертв давки в Сеуле осудили использование кадров трагедии в Call of Duty

Семьи погибших в Сеуле осудили использование кадров давки в игре Call of Duty

Tекст: Мария Иванова

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times.

«Мы возмущены тем, что хаотичные и отчаянные сцены, в которых люди пытались спасти друг друга, проводя сердечно-легочную реанимацию, пока пострадавшие лежали на холодной улице, были без изменений использованы для создания эпизода в игре», – говорится в совместном заявлении семей и общественных организаций.

В результате давки в Итхэвоне 29 октября 2022 года погибли более 150 человек. Трагедия произошла во время празднования Хэллоуина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Сеуле распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры с зомби.

Зомби-туры проходят накануне четвертой годовщины трагедии в сеульском районе Итхэвон, где 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина произошла массовая давка. В результате погибли 160 человек.

После этого в 2023 году в Токио приняли меры для предотвращения празднования Хэллоуина.