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Семьи жертв давки в Сеуле осудили использование кадров трагедии в Call of Duty
Семьи погибших в Сеуле осудили использование кадров давки в игре Call of Duty
Семьи погибших во время давки в сеульском районе Итхэвон в 2022 году выразили возмущение использованием кадров трагедии в новой части серии видеоигр Call of Duty.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times.
«Мы возмущены тем, что хаотичные и отчаянные сцены, в которых люди пытались спасти друг друга, проводя сердечно-легочную реанимацию, пока пострадавшие лежали на холодной улице, были без изменений использованы для создания эпизода в игре», – говорится в совместном заявлении семей и общественных организаций.
В результате давки в Итхэвоне 29 октября 2022 года погибли более 150 человек. Трагедия произошла во время празднования Хэллоуина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Сеуле распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры с зомби.
Зомби-туры проходят накануне четвертой годовщины трагедии в сеульском районе Итхэвон, где 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина произошла массовая давка. В результате погибли 160 человек.
После этого в 2023 году в Токио приняли меры для предотвращения празднования Хэллоуина.