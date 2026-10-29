Рэпера Маваши похоронили в Воронеже

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа», – заявил собеседник РИА «Новости».

О смерти 41-летнего исполнителя сообщили в воскресенье. Михаил Маваши (настоящая фамилия – Ниц) занимался музыкой с 2009 года. В 2014 году он создал сайд-проект «ЦельРазгром», а спустя четыре года основал музыкальный коллектив «Маваши group».

Музыкант активно выступал в поддержку проведения специальной военной операции. В конце 2022 года он создал объединение «Северный человек», а осенью 2023 года доставил гуманитарную помощь российским военнослужащим в зону боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник появилась информация о проведении похорон музыканта в Воронеже 29 октября. В понедельник вдова артиста заявила, что не видит смысла в жизни после известия о смерти супруга. В воскресенье стало известно о гибели исполнителя в результате несчастного случая.