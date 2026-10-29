В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

Tекст: Мария Иванова

Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

«В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.