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В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве
В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink
Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.
Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.
«В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.
Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.
Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.
В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.