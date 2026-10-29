  • Новость часа«Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай наказал мировую звезду за неуважение
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 13:52 • Новости дня

    В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

    В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.

    Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    «В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

    Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

    Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

    В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

    Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

    Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

    Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

    Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Ребенок получил тяжелые травмы головы при нападении волка в парке Германии

    Bild: Ребенок получил тяжелые травмы при нападении волка в немецком парке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В популярном парке дикой природы Йоханнисмюле в немецком Бранденбурге волк напал на ребенка, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

    Ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами головы после нападения волка в парке дикой природы Йоханнисмюле в Бранденбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    По данным представителя местной полиции, правоохранители получили сообщение о нападении одного или нескольких животных на ребенка около 11:30 по московскому времени.

    На сайте парка указано, что в рамках посещения гости могут покормить волков или провести день в качестве помощника рабочего по уходу за животными. В среду учреждение закрыто для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте волк укусил женщину в лицо в Гамбурге.

    В январе пятилетний ребенок получил травму пальца от обезьяны в контактном зоопарке торгового центра Балаково.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецком городе Регенсбург в Баварии произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали пять человек.

    Взрыв повредил четыре квартиры. Пятеро пострадавших были госпитализированы, среди них – сотрудник полиции, которого уже выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

    Два человека числятся пропавшими без вести, полиция предполагает, что они находятся в здании.

    На месте происшествия продолжается масштабная операция по тушению пожара. Сотрудники Федерального агентства технической помощи приступили к укреплению конструкции здания. Причина взрыва устанавливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе телеканал ERT сообщал, что четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в жилом доме в Афинах.

    В мае в немецком городе Герлиц обрушился жилой многоквартирный дом.

    В январе в результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Полиция Германии задержала подозреваемого в умышленном наезде на толпу

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Ганновера задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге в Нижней Саксонии, в результате которого пострадали пять человек.

    Инцидент произошел в ночь на вторник: легковой автомобиль на высокой скорости въехал в пешеходов, после чего водитель скрылся с места происшествия, бросив поврежденную машину. В результате наезда пострадали пять человек, передает РИА «Новости».

    «Задержанный находится под серьезным подозрением в том, что именно он управлял автомобилем, целенаправленно совершив наезд на нескольких человек», – говорится в совместном заявлении полиции Ганновера и прокуратуры.

    Подозреваемого задержали в день совершения преступления, сопротивления полиции он не оказал. Прокуратура инкриминирует мужчине покушение на убийство пяти человек, при этом версию теракта правоохранители исключают: по их данным, инцидент связан с конфликтом внутри местных враждующих кланов.

    В заявлении также уточняется, что ранее распространенная информация о задержании после наезда трех человек оказалась ошибочной и была вызвана внутренним сбоем при передаче данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что полиция Ганновера задержала трех человек, предположительно связанных с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Пентагон не стал расследовать сбои в работе Starlink на Украине

    Associated Press: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, сообщает Associated Press.

    Группа из девяти американских законодателей потребовала провести проверку после жалоб украинских чиновников на снижение скорости интернета в сети Илона Маска. В ответном письме инспектор рекомендовал конгрессменам адресовать свои вопросы ВВС США, пишет U.S. News & World Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам источника в Конгрессе, решение надзорного органа свидетельствует о нежелании военных конфликтовать с Маском из-за его влияния на оборонные коммуникации.

    «Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, от которой зависит Украина», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Она добавила, что американская администрация и компания SpaceX предоставляли противоречивые сведения о причинах сбоев, поэтому необходимо провести независимую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    Госсекретарь США Марко Рубио отверг причастность Белого дома к перебоям в работе сервиса.

    В середине месяца внештатный советник украинского лидера Сергей Бескрестнов подтвердил ограничение компанией SpaceX скорости работы терминалов для украинской армии.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Посольство в Германии заявило о резком росте разведывательной активности НАТО

    Посольство в ФРГ сообщило о резком росте разведывательной активности НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    «В последние годы зашкаливает разведывательная деятельность у наших рубежей с использованием натовских кораблей и летательных аппаратов», – заявили в посольстве России в Германии РИА «Новости».

    В дипмиссии подчеркнули, что вблизи российской границы многократно увеличилось количество масштабных учений, носящих провокационную антироссийскую направленность.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике. Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства подробно объяснял отсутствие у Москвы планов нападать на страны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности Североатлантического альянса в Балтийском море.

    В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады НАТО приступили к маневрам вблизи российских рубежей в Латвии.

    Также самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Умерла звезда голливудского кино 1960-х годов Эльке Зоммер

    Bild: Немецкая актриса Эльке Зоммер скончалась на 86-м году жизни

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая широкую известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет.

    Артистка скончалась в среду вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности после продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Ее кинокарьера началась в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Позднее она переехала в США. В 1964 году Зоммер стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в картине «Премия», в которой она сыграла вместе с Полом Ньюманом.

    Среди других наиболее известных работ актрисы – детективная комедия «Выстрел в темноте». Всего за свою карьеру Зоммер снялась примерно в ста фильмах и телевизионных проектах, а также получила признание как художница.

    В июле после продолжительной болезни ушел из жизни супруг актрисы Вольф Вальтер, с которым они состояли в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние здоровья Зоммер начало ухудшаться. Похороны артистки пройдут в семейной могиле в баварской коммуне Марлофштайн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле звезда фильмов цикла «Парк юрского периода» Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Германия назначила нового уполномоченного по борьбе с антисемитизмом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Катарина фон Шнурбайн официально вступила в должность уполномоченного правительства Германии по вопросам еврейской жизни и борьбы с антисемитизмом, сменив на этом посту Феликса Кляйна.

    Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на JNS. МВД Германии объявило о назначении фон Шнурбайн 14 октября. С 2015 года она занимала должность координатора Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом.

    В заявлении по случаю назначения она подчеркнула необходимость бороться с антисемитизмом, отметив ухудшение ситуации с безопасностью евреев. Фон Шнурбайн указала, что многие евреи перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах и скрывают свою идентичность.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выразил поддержку новому уполномоченному, назвав ее опытным специалистом. Еврейские организации, в том числе Европейская еврейская ассоциация, также приветствовали ее назначение.

    В 2025 году в Германии было зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов, тогда как в 2024 году их число составляло 8627. При этом 68% случаев были связаны с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова уличила министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в некомпетентности. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро. Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца политическим мазохистом.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    Армянские депутаты устроили массовую браку с бросанием бутылок и кресел
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации