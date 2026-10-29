В МВД назвали количество уголовных дел против дропперов

МВД: В России завели почти 10 тыс. уголовных дел против дропперов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе выступления за круглым столом в Совете Федерации сообщил, что почти 10 тыс. уголовных дел возбуждено в стране после введения ответственности для дропперов. Около 4,5 тыс. дел из этого числа уже направлены в суд для рассмотрения по существу, отмечает РИА «Новости».

Он добавил, что правоохранительные органы привлекают к ответственности не только владельцев банковских карт, но и организаторов каналов по выводу похищенных денег.

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу в июле 2025 года. Согласно документу, соучастникам мошенников, продающим свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за покупку карты для передачи третьим лицам предусмотрено наказание до шести лет колонии со штрафом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце полиция задержала в Петербурге группу вербовщиков дропперов с незаконным оборотом средств на сумму около 100 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подаче почти 10 тыс. судебных исков для возврата переведенных мошенникам денег. До этого столичное управление МВД заявило о постепенном сокращении числа преступлений по выводу денег с банковских карт.