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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 14:43 • Новости дня

    В МВД назвали количество уголовных дел против дропперов

    МВД: В России завели почти 10 тыс. уголовных дел против дропперов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После введения уголовной ответственности для дропперов правоохранительные органы завели почти 10 тыс. уголовных дел.

    Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе выступления за круглым столом в Совете Федерации сообщил, что почти 10 тыс. уголовных дел возбуждено в стране после введения ответственности для дропперов. Около 4,5 тыс. дел из этого числа уже направлены в суд для рассмотрения по существу, отмечает РИА «Новости».

    Он добавил, что правоохранительные органы привлекают к ответственности не только владельцев банковских карт, но и организаторов каналов по выводу похищенных денег.

    Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу в июле 2025 года. Согласно документу, соучастникам мошенников, продающим свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за покупку карты для передачи третьим лицам предусмотрено наказание до шести лет колонии со штрафом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце полиция задержала в Петербурге группу вербовщиков дропперов с незаконным оборотом средств на сумму около 100 млн рублей.

    Ранее Генпрокуратура сообщила о подаче почти 10 тыс. судебных исков для возврата переведенных мошенникам денег. До этого столичное управление МВД заявило о постепенном сокращении числа преступлений по выводу денег с банковских карт.

    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    27 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег через оформление зарубежных карт

    МВД: Мошенники стали предлагать оформление зарубежных карт

    Tекст: Катерина Туманова

    Дистанционные мошенники стали выманивать персональные данные и деньги у граждан, предлагая им оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты сервисов и покупок за границей.

    Аферисты публикуют в Сети объявления с предложением платно выпустить иностранную карту. Для этого они просят прислать реквизиты банковского счета, копию паспорта и другие личные сведения, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    После того как жертва переводит оплату за услугу, злоумышленники похищают деньги и перестают выходить на связь. Полученные персональные данные в дальнейшем могут использоваться для кражи средств со счетов или оформления кредитов на имена пострадавших.

    Правоохранительные органы посоветовали никогда не отправлять паспортные данные незнакомым лицам. Также в ведомстве призвали не сообщать посторонним реквизиты карт и коды подтверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о рассылке аферистами сообщений о подозрительных операциях по счетам детей. Летом ведомство раскрыло схему обмана с использованием внезапных переводов на карты граждан.

    При этом МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    27 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

    В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик.

    В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

    «По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

    Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

    Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.

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    26 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных у клиентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России выпустил указание для кредитных организаций определять происхождение денег при совершении операций с большими объемами наличности.

    Для физических лиц крупной суммой будет считаться разовое или ежемесячное внесение средств в размере от 5 млн рублей. Такие операции нехарактерны для бизнеса компаний или бытовых нужд граждан, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

    Кредитным организациям предложено выяснять финансовое положение клиентов, запрашивать документы о происхождении денег и контролировать соответствие размера сумм целям операций. Эти меры призваны помочь банкам своевременно выявлять попытки отмывания преступных доходов и введения теневой наличности в легальный оборот.

    Новые правила направлены на узкий сегмент клиентов и не затронут интересы добросовестных граждан. Рекомендации могут не применяться к лицам, чья деятельность напрямую связана с расчетами наличными, а также при наличии у банка подтвержденной информации об источниках средств. При возникновении сомнений операции следует квалифицировать как подозрительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.

    В апреле Банк развития и модернизации промышленности лишился лицензии из-за неоднократных нарушений закона.

    В январе Центробанк сообщил о лишении права на работу кредитной организации «Новый Московский Банк» из-за проведения подозрительных операций.

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    26 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    У бывшего замглавы МВД Ставрополья потребовали изъять активы на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на сумму более 1,2 млрд рублей.

    Иск был подан исполняющим обязанности прокурора Ставропольского края. Помимо Ченцова, ответчиками выступают еще четыре человека, следует из данных судебной картотеки, которые приводит ТАСС.

    Предварительное судебное заседание назначено на 2 ноября.

    Как сообщили в оперативных службах региона, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. «Речь идет о взыскании имущества в доход государства общей стоимостью совокупно свыше 1,2 млрд рублей», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    В начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина.

    В прошлом месяце прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

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    27 октября 2026, 05:20 • Новости дня
    FT назвала судебные дрязги угрозой секретности самого скрытного миллиардера

    FT: Суды стали угрожать секретности богача Питера де Пютрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы на острове Джерси дважды безуспешно пытались вручить повестку финансисту Питеру де Пютрону для дачи показаний в суде, но вполне вероятно, что число судебных разбирательств заставит его разоблачиться.

    Летом приставы приходили по верному адресу финансиста, однако им не позволили встретиться с ним. Назначенная на 1 сентября дата дачи показаний прошла без его участия, пишет Financial Times.

    «Подобная неуловимость, по-видимому, свойственна этому финансисту, Питеру де Пютрону, одной из самых влиятельных и загадочных фигур в мире трейдинга», – пишет газета.

    Питер де Пютрон контролирует лондонскую компанию G-Research, которая занимается технологиями и количественными исследованиями, разрабатывая стратегии для офшорного хедж-фонда. Его инвестиции направлены в различные бизнесы: от оборонных компаний, работающих с ИИ, до команды «Формулы-1» Williams, с участием которой связан текущий затяжной судебный спор.

    Финансист известен крайней скрытностью: он назначает встречи в последний момент, запрещает электронные устройства и скрывает свой номер телефона от партнеров. В интернете нет ни одной его фотографии.

    «По имеющимся данным, он высокого роста (более 180 см), подтянут, со светлыми волосами. Те, кому доводилось с ним встречаться, описывают его манеру общения как напряженную, прямолинейную, а порой и неловкую. В то же время его имя привлекает внимание общественности – и становится предметом юридических разбирательств», – отмечает FT.

    Газета сообщает, что строительство центра обработки данных в Южной Каролине, к которому, по всей видимости, причастен предприниматель, столкнулось с резким протестом со стороны местных жителей. А затяжной судебный спор между командой «Формулы-1» Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию дать показания, что может еще сильнее привлечь к нему общественное внимание, лишив столь трепетно создаваемого флера таинственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов. Bloomberg заявило, что состояние богатейших американцев выросло вчетверо за десять лет.

    Весной Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров.

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    27 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Норвегия выделила Украине 54 млн долларов на энергоподдержку

    Норвегия выделила 54 млн долларов на энергетическую поддержку Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское правительство выделило Украине около 54 млн долларов на удовлетворение энергетических потребностей в преддверии зимы, сообщило министерство энергетики королевства.

    «Норвегия выделяет 500 млн норвежских крон (53,6 млн долларов) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежского правительства.

    Отмечается, что во вторник министр энергетики Норвегии Терье Осланд прибыл с визитом в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Ранее норвежский премьер рассказал об обсуждении территориальных вопросов на переговорах в Осло.

    До этого правительство Норвегии выступило с инициативой продлить действие режима временной коллективной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года.

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    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

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    27 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Безналичные платежи на Бали наряду с удобством для туристов несут риски финансового мошенничества, предупредили финансовые власти страны.

    Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

    «Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

    Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

    Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

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    27 октября 2026, 23:37 • Новости дня
    Государственный долг Украины достиг 212,6 млрд долларов

    Общий госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам сентября государственный внешний и внутренний долг Украины достиг 212,6 млрд долларов, сообщило министерство финансов страны.

    В конце сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов.

    На внешний долг приходится 166,77 млрд долларов, что составляет 78,4% от общего объема, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационную справку украинского Минфина.

    На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов украинские власти в 2027 году собираются направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов.

    В сентябре замминистра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что, по подсчетам оборонного ведомства, на военные расходы стране потребуется 175 млрд долларов.

    Украинские власти пытаются закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, однако западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости активизировать поиск внутренних источников доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов Украины оценило требуемые выплаты по государственному долгу в 2027 году в 23,43 млрд долларов.

    В начале месяца внешний долг страны увеличился более чем в восемь раз с августа 2016 года.

    В сентябре Международный валютный фонд спрогнозировал нехватку средств украинского государства в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    28 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

    Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.

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    28 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 5,4 млрд евро на оборону

    ЕК: Венгрия получит оборонный кредит Евросоюза на 5,4 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    Еврокомиссия утвердила план выделения Будапешту средств по программе оборонного кредитования SAFE, передает РИА «Новости». «Европейская комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся национальных планов SAFE – план Венгрии. Таким образом, подтвержден план для Венгрии на сумму 5,4 млрд евро», – сообщил Ренье.

    Представитель ведомства добавил, что принятое решение еще должно получить одобрение Совета ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша на оборонные нужды по программе SAFE.

    В апреле Еврокомиссия сохранила блокировку выделения финансирования для Венгрии.

    В феврале Будапешт отказался одобрять принятие новых санкций против России до утверждения заявки страны на оборонный кредит.

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    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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