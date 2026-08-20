Прокуроры в 2026 году направили 9,7 тыс. заявлений о взыскании денег с дропперов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В целях защиты прав участников СВО и членов их семей, социально уязвимых категорий населения и других граждан надзорным ведомством налажена работа по взысканию в судебном порядке неосновательного обогащения с непосредственных владельцев банковских карт и счетов, на которые потерпевшими перечислялись денежные средства. С начала 2026 года прокурорами направлено 9,7 тысяч таких заявлений», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

В Карелии ведомство взыскало 87 тыс. рублей в пользу сына погибшего участника спецоперации. В Ивановской области суд удовлетворил иск о возврате 3,6 млн рублей, похищенных у вдовы бойца, а также почти 450 тыс. рублей процентов.

Продолжается практика оспаривания кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.

В 2026 году в интересах уязвимых граждан предъявлено более 400 исков о признании таких сделок недействительными. В Омской области аннулирован кредитный договор пенсионерки на 170 тыс. рублей, а в Крыму – дистанционный заем на 150 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичная полиция отметила постепенное исчезновение дропперства из-за страха россиян перед уголовной ответственностью.

В конце прошлого года генпрокурор России Александр Гуцан сообщал о взыскании с пособников мошенников более 1 млрд рублей.

В декабре суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с девятерых дропперов почти 49 млн рублей в пользу певицы Ларисы Долиной.