Гуцан: С дропперов взыскали уже более 1 млрд рублей

Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.