С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Гуцан: С дропперов взыскали уже более 1 млрд рублей
Судебная система благодаря прокурорам взыскала более 1 млрд рублей, похищенных через дропперов, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.
Составление исковых заявлений по таким случаям и иным ситуациям занимает важное место в борьбе с кибермошенничеством, указал Гуцан, передает ТАСС.
«За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения», – указал он.
Напомним, в России создали план борьбы с кибермошенничеством.
В июне была запущена система, позволяющая оперативно блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.