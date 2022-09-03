Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

Церемония прошла при участии роты почетного караула. Его захоронение усыпано венками и цветами. Президента СССР упокоили в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, передает ТАСС.

Ранее церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, в Колонном зале Дома союзов в Москве завершилась. Она продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.

Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.

Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.