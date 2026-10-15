Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Полиция США предотвратила массовую стрельбу в индуистском храме
AP: В США арестовали юношу за подготовку нападения на индуистский храм
Правоохранительные органы штата Иллинойс задержали 19-летнего молодого человека, который планировал устроить массовую стрельбу в индуистском храме города Аврора.
Юноше предъявлены обвинения в угрозе совершения теракта и незаконном хранении оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Молодой человек работал кассиром в сети ресторанов быстрого питания Taco Bell. Его коллеги обратились в полицию после того, как получили от него несколько тревожных сообщений, в которых содержался подробный план нападения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Русской православной церкви прокомментировали нападение прихожанина в московском храме. Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения на служительниц подмосковного храма. До этого митрополита Черкасского госпитализировали после захвата собора канонической Украинской православной церкви.