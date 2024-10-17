Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Митрополит Черкасский госпитализирован после захвата собора УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован после нападения рейдеров на кафедральный собор в Черкассах, во время которого прихожане подверглись насилию, а из храма исчезли святыни и иконы, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован после захвата кафедрального собора Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) рейдерами. Инцидент произошел в результате нападения группы неизвестных, которые вторглись в храм во время литургии и применили силу против верующих, передает ТАСС.
По данным Союза православных журналистов, около ста человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор, самый большой храм на Украине. После нападения из собора исчезли иконы, панагии, деньги и документы. Митрополит Феодосий заявил, что среди нападавших был депутат городского совета, которого удалось задержать и передать полиции.
Утром следующего дня рейдеры возобновили атаку, закидав двор собора дымовыми шашками. Среди верующих появились пострадавшие, однако полиция не вмешивалась. В результате храм был захвачен представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ, открыла стрельбу по прихожанам и применила перцовые баллончики, а также разграбила церковь.
В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви в Черкасской области, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).