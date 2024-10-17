Митрополит Черкасский госпитализирован после захвата собора УПЦ

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован после захвата кафедрального собора Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) рейдерами. Инцидент произошел в результате нападения группы неизвестных, которые вторглись в храм во время литургии и применили силу против верующих, передает ТАСС.

По данным Союза православных журналистов, около ста человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор, самый большой храм на Украине. После нападения из собора исчезли иконы, панагии, деньги и документы. Митрополит Феодосий заявил, что среди нападавших был депутат городского совета, которого удалось задержать и передать полиции.

Утром следующего дня рейдеры возобновили атаку, закидав двор собора дымовыми шашками. Среди верующих появились пострадавшие, однако полиция не вмешивалась. В результате храм был захвачен представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ, открыла стрельбу по прихожанам и применила перцовые баллончики, а также разграбила церковь.

В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви в Черкасской области, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

