Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.32 комментария
Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ
Депутат Костенко: ЕС запретил тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ
Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита в размере 90 млрд евро на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
По словам Костенко, западные партнеры отказались финансировать денежное довольствие украинских военных из средств европейского кредита, переложив эту обязанность на внутренние ресурсы Киева, передают «Вести».
Западные союзники считают обеспечение военных внутренней задачей украинского руководства. «Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры», – рассказал депутат в эфире радио NV.
По требованию европейских стран выделенные средства были перераспределены исключительно на закупку вооружений и военной техники. Костенко отметил, что теперь главной задачей Киева станет самостоятельный поиск финансирования для оплаты труда военных.
Ранее эксперты подсчитали, что при текущем уровне военных расходов Украина могла бы полностью исчерпать европейский кредит в 90 млрд евро всего за 232 дня, что составляет менее восьми месяцев.
Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у западных стран дополнительное финансирование для выплаты зарплат военным.
Проект изменений украинского бюджета на 2026 год не предусматривает обещанного повышения денежного довольствия военнослужащих.
Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенный кредит преимущественно на закупку европейского оружия.