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Маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми в Ленобласти
В акватории Ново-Свирского канала в Ленинградской области маломерное судно врезалось в надувной матрас с детьми пяти и восьми лет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
На матрасе находились дети в возрасте пяти и восьми лет, пострадавшим оказывается помощь, сообщает ведомство в «Максе».
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Неве у села Отрадное в Ленинградской области маломерное судно врезалось в берег, тогда пострадали две женщины.
В акватории канала Грибоедова в Петербурге катер с пассажирами на борту врезался в опору моста.
В 2025 году в Выборгском заливе Ленинградской области столкнулись два катера, в результате происшествия семь пассажиров получили травмы.