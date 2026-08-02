ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в ведомстве в Max.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактические позиции, поразив силы нескольких бригад противника в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской стороны на этих направлениях составили более 240 человек личного состава, а также значительное количество техники, включая артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» также заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. Совокупные потери противника в зоне ответственности этих подразделений превысили 790 военнослужащих. Уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники, а также реактивные системы залпового огня.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское, Анновка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области», – сообщили в Минобороны.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, нанеся поражение штурмовым и механизированным бригадам ВСУ. Силы ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и более тысячи беспилотников. С начала спецоперации уничтожены тысячи единиц авиации, танков и артиллерийских систем противника.

Как указали в ведомстве, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:673 самолета,284 вертолета,195 419 беспилотных летательных аппаратов,669 зенитных ракетных комплексов,30 400 танков и других боевых бронированных машин,1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня,35 991 орудие полевой артиллерии и миномет,68 114 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по логистическим центрам в Киеве.

Несколькими днями ранее армия России поразила цеха производства беспилотников большой дальности.

В конце июля Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.