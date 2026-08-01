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Собянин назвал число летевших на Москву беспилотников в июле
Собянин: Силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о массированных атаках дронов на столичный регион в прошлом месяце.
По его словам, значительная часть аппаратов была успешно перехвачена системами противовоздушной обороны.
«В период с 00.00 1 июля по 23.59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», – сообщил глава города в своем канале в Max.
В конце июля мэр Москвы рассказал о полете 1401 беспилотника в сторону столицы за одну неделю.
Днем ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали массированную атаку более 250 дронов.
В середине месяца защитники неба уничтожили почти 2 тыс. вражеских аппаратов.